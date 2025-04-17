Хакеры взломали секретные данные: какое досье на Трампа хранится у Путина

Хакеры Anonymous провели кибератаку на РФ, чтобы добавить еще один козырь Украине в войне против российских захватчиков. В частности активисты обнародовали кэш объемом около 10 терабайт, который, по их данным, содержит "данные обо всех компаниях, работающих в России, все активы Кремля на Западе, пророссийских чиновников, Дональда Трампа и многое другое". Об этом говорится в материале Forbes.

Хакер. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что хакерские атаки Anonymous уже не имеют такого влияния, как в прошлом, вероятно, из-за того, что их стало очень много.

В то же время в Cybernews акцентировали, что "из тех файлов, которые были изучены до сих пор, общий консенсус заключается в том, что утечка информации просто не является настолько захватывающей и, очевидно, не является настолько секретной".

В Forbes считают, что информация о том, что окружение Путина, которое заседает в Кремле и погрязло в коррупции, вряд ли может кого-то удивить. Роль России как государства-изгоя уже достаточно хорошо известна, особенно учитывая то, как на нее смотрят в Европе и других странах, где продолжается ее кампания в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — под видом украинских специалистов хакеры из Северной Кореи устраиваются на удаленную работу в европейские компании. Таким образом, они совершают корпоративный шпионаж и занимаются похищением данных.

Специалисты Google Threat Intelligence Group (GTIG) представили отчет, в котором утверждают, что агенты КНДР под вымышленными личностями все активнее проникают в компании Европы. Исследователи пишут, что северокорейские хакеры выдают себя за граждан Украины, Италии, Японии и других стран, чтобы получить работу в западных компаниях через популярные онлайн-платформы, в частности Upwork, Telegram и Freelancer.



