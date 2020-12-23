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Хакеры усиленно атакуют государственные сайты

За последнюю неделю количество киберинцидентов выросло на 13%

сегодня, 17:50
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине участились случаи кибератак. Только за прошлую неделю система защиты интернет-пространства заблокировала 24 попытки проникнуть на сайт Офиса Президента Украины и Госспецсвязи. Данную информацию предоставила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Хакеры усиленно атакуют государственные сайты

Увеличилось количество кибератак на государственные сайты Украины. Фото: nation-news.ru

Всего система киберзащиты госресурсов сообщила о 3 069 261 подозрительном событии. Сорок процентов из этого числа — попытки похищения государственной информации. Также киберпреступники пытаются получить права администратора и права пользователя сайта.

Специалисты сообщают, что большая часть всех кибератак происходит с российской стороны.

Также на этой неделе правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зафиксировала и обработала 3 651 киберинцидент. Этот показатель на 13% больше за предыдущую неделю.

Напоминаем, что ранее хакеры взломали систему Министерства финансов США. Киберпреступники получили доступ к тайным перепискам Минфина Соединенных Штатов Америки. До сих пор неизвестно, представители которой страны могли сделать виртуальное проникновения в министерство. Существуют опасения, что хакеры могли получить доступ и к другим системам. Сейчас это предположение проверяется.

Также сайт "Комментарии" сообщает, департамент киберполиции предупредил о том, что воры выманивают деньги у граждан под видом госработников, которые готовы выплатить компенсации предпринимателям. Только с начала декабря почти 100 человек пострадали от этой схемы.

Если вы предоставили информацию о себе подозрительным людям, киберполиция советует заблокировать банковскую карточку и немедленно сообщить в правоохранительные органы.


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Источник: https://cip.gov.ua/ua/news/operativna-informaciya-derzhspeczv-yazku-shodo-zakhistu-derzhavnikh-informaciinikh-resursiv-za-period-z-16-po-22-grudnya-2020-roku
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