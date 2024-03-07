Хакеры сломали реестр Минюста и заблокировали работу «Черкассыоблэнерго»

В результате несанкционированного доступа в Государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований заблокировано назначение законноизбранного руководителя ПАО "Черкассыоблэнерго". Компания обратилась в Нацполицию с заявлением об уголовном преступлении.

Черкассыоблэнерго

29 февраля Наблюдательный совет "Черкассыоблэнерго" назначил исполняющим обязанности Генерального директора Вадима Яненко. Однако в тот же день внесение соответствующих изменений в ЕГР было заблокировано из-за незавершенного регистрационного действия частного нотариуса из Полтавы Владимира Московского.

Со своей стороны нотариус сообщил, что с помощью его электронного ключа неизвестный зарегистрировал заявление об изменении местонахождения юрлица ПАО "Черкассыоблэнерго". Он сообщил об этом правонарушении Министерству юстиции Украины и Нацполиции.

Жалобу в Минюст по поводу несанкционированного доступа в ЕГР также подал новоизбранный руководитель "Черкассыоблэнерго" Вадим Яненко.

В заявлении в Нацполицию, которое есть в распоряжении редакции, заместитель Председателя правления ПАО Александр Бращенко сообщает, что незаконный доступ к ЕГР был якобы осуществлен путем представления ведущим юрисконсультом "Черкассыоблэнерго" Татьяной Орловой документов нотариуса Московскому. Однако она в этот день находилась на рабочем месте и физически не могла быть в Полтавской области.

Бращенко в заявлении указывает, что указанные действия содержат признаки рейдерской атаки на предприятие критической инфраструктуры. Он просит Нацполицию зарегистрировать соответствующее уголовное производство и безотлагательно начать досудебное расследование.







