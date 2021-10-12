Хакерская атака на сеть аптек в Украине: что об этом известно

Администрация крупной сети аптек сообщила о взломе и хакерском вмешательстве в работу фирменного сайта, работавшего как онлайн-магазин. Об этом пишет Общественное.



Хакеры заблокировали работу аптек, фото из открытых источников

О хакерской атаке рассказал генеральный директор холдинга аптечной сети "Аптека низких цен" Николай Щербина в соцсети. По его словам, те, кто взломал сеть, требовали деньги за восстановление доступа к маршрутизаторам. Сумма выкупа, которую назвали хакеры, не разглашается.



Известно, что несколько хакеров получили незаконный доступ к системе информационной защиты сети аптек. Из-за вмешательства перестал работать сайт аптеки, был отключен интернет в аптечных пунктах, поэтому не работали терминалы на кассах.

Руководитель сети подчеркнул, что никакого выкупа платить не будет, а сдаст хакеров правоохранителям. Ведь если они получат деньги, то будут и в дальнейшем терроризировать другие предприятия.

В сети "АНЦ" уже работают над решением проблем с работой сайта и круглосуточного доступа к интернету в аптеках во всех городах, это займет несколько дней. Для ликвидации последствий работники сети закупят новые маршрутизаторы и настроят их.

Николай Щербина извинился перед пользователями и посетителями за сбой в работе и неудобства.

Как сообщал портал "Комментарии", Microsoft разоблачает российских хакеров, которые готовят нападение на Украине. Российские хакеры поддерживаются на государственном уровне, утверждает Microsoft. Их атаки в большинстве случаев нарушают работу правительств и институтов США, Украины, Великобритании и, в меньшей степени, других стран мира. За год уровень успешных вторжений вырос в полтора раза — с 21% до 32%. Это замечает администрация США, которая пытается укрепить оборону против кибершпионажа России.

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