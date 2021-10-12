logo
Русский Українська

BTC/USD

56276.88

ETH/USD

3472.75

LTC/USD

169.87

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Хакерская атака на сеть аптек в Украине: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Хакерская атака на сеть аптек в Украине: что об этом известно

Над решением проблем в функционировании сети уже работают

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна

Администрация крупной сети аптек сообщила о взломе и хакерском вмешательстве в работу фирменного сайта, работавшего как онлайн-магазин. Об этом пишет Общественное.

Хакерская атака на сеть аптек в Украине: что об этом известно

Хакеры заблокировали работу аптек, фото из открытых источников

О хакерской атаке рассказал генеральный директор холдинга аптечной сети "Аптека низких цен" Николай Щербина в соцсети. По его словам, те, кто взломал сеть, требовали деньги за восстановление доступа к маршрутизаторам. Сумма выкупа, которую назвали хакеры, не разглашается.

Известно, что несколько хакеров получили незаконный доступ к системе информационной защиты сети аптек. Из-за вмешательства перестал работать сайт аптеки, был отключен интернет в аптечных пунктах, поэтому не работали терминалы на кассах.

Руководитель сети подчеркнул, что никакого выкупа платить не будет, а сдаст хакеров правоохранителям. Ведь если они получат деньги, то будут и в дальнейшем терроризировать другие предприятия.

В сети "АНЦ" уже работают над решением проблем с работой сайта и круглосуточного доступа к интернету в аптеках во всех городах, это займет несколько дней. Для ликвидации последствий работники сети закупят новые маршрутизаторы и настроят их.

Николай Щербина извинился перед пользователями и посетителями за сбой в работе и неудобства.

Как сообщал портал "Комментарии", Microsoft разоблачает российских хакеров, которые готовят нападение на Украине. Российские хакеры поддерживаются на государственном уровне, утверждает Microsoft. Их атаки в большинстве случаев нарушают работу правительств и институтов США, Украины, Великобритании и, в меньшей степени, других стран мира. За год уровень успешных вторжений вырос в полтора раза — с 21% до 32%. Это замечает администрация США, которая пытается укрепить оборону против кибершпионажа России.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/posts/hakeri-zlamali-odnu-z-najbilshih-merezh-aptek-v-ukrayini-ta-vimagaye-vikup
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ