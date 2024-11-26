ГУР провели нетипичную эвакуацию с острова Змеиный (ФОТО)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно провело нетипичную миссию под названием "ГУР-КІТ". В ходе операции бойцы спецподразделения эвакуировали с острова Змеиный 15 кошек, которые оставались на острове после боевых действий. Животных перевезли в приют, где они получат необходимый уход и шанс найти новый дом. Детали сообщили в пресс-службе ГУР.

остров Змеиный. Фото: ГУР

Коты на Змеином: как происходила операция

С приближением зимних холодов украинские разведчики обратили внимание на группу кошек, проживавших на острове Змеиный. Учитывая сложные погодные условия, спецподразделение ГУР, осуществлявшее патрулирование, приняло решение спасти животных. Эвакуация произошла при поддержке фондов "Вернись живым" и MacPaw Foundation.

Животных транспортировали в крупнейший в Украине приют для животных "Сириус", где им предоставят заботу и помощь в адаптации к новым условиям.

После завершения адаптационного периода каждый желающий сможет стать опекуном одного из котиков, приютив его дома или поддерживая в приюте "Сириус".

Военные спасают не только кошек

Украинские военные и благотворители продолжают помогать животным во время войны. Ранее во время операции в Харьковской области бойцы 92-й отдельной механизированной бригады спасли совенят, оставленных в клетке в разрушенном доме. Птиц передали в Киевский зоопарк, где о них заботится начальник ГУР Кирилло Буданов, известный своей любовью к животным.