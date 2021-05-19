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Грядет передел рынка наружной рекламы - политтехнолог

Законопроект предполагает QR-маркировку каждого носителя рекламы

сегодня, 03:20
Автор:

Ольга Чародий

Грядет передел рынка наружной рекламы, который имеет важное значение для политтехнологов и рекламщиков. Об этом отметил руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак на своей странице в Facebook.

Грядет передел рынка наружной рекламы - политтехнолог

Олег Постернак (фото из открытых источников)

"В стенах Рады зарегистрирован законопроект 5094 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы", — рассказал он.

По его словам, законопроект предполагает QR-маркировку каждого носителя рекламы.

"Наконец-то появится электронный реестр конструкций, а специальные органы получат возможность демонтажа нелегальной рекламы без решения суда. Пока сложно говорить о плюсах и минусах, но вероятность принятия данного нормативно-правового акта весьма высокая", — добавил он.

Как сообщали ранее американская звезда Селена Гомес, как и другие знаменитости, сотрудничает с многими рекламодателями и брендами, за что получает прибыль. Недавно звезда рассекретила сумму, которую ей платят за один рекламный пост в Instagram. Певица подала в суд на создателей мобильной игры, которые незаконно использовали ее образ для создания персонажа. Суть игры состоит в том, чтобы "ходить по магазинам" и выбирать наряды вместе со звездами.

Гомес за такое нарушение ее прав намерена получить компенсацию в размере 10 млн долларов.  Чтобы оправдать такую сумму в суде, знаменитости пришлось раскрыть стоимость своей рекламы в Instagram. Селена призналась, что за один спонсорский пост она получает около 800 тысяч долларов (более 21 млн гривен).  

 


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Источник: https://www.facebook.com/100002669605753/posts/3837025216396427/
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