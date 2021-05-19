Грядет передел рынка наружной рекламы - политтехнолог

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Ольга Чародий
Грядет передел рынка наружной рекламы, который имеет важное
значение для политтехнологов и рекламщиков. Об этом отметил руководитель Центра
политической разведки, политтехнолог Олег Постернак на своей странице в
Facebook.
Олег Постернак (фото из открытых источников)
"В стенах Рады зарегистрирован законопроект 5094 "О
внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования
законодательного регулирования в области наружной рекламы", — рассказал
он.
По его словам, законопроект предполагает QR-маркировку
каждого носителя рекламы.
"Наконец-то появится электронный реестр конструкций, а специальные органы получат возможность демонтажа нелегальной рекламы без решения суда. Пока сложно говорить о плюсах и минусах, но вероятность принятия данного нормативно-правового акта весьма высокая", — добавил он.
Как сообщали ранее американская звезда Селена Гомес, как и другие знаменитости, сотрудничает с многими рекламодателями и брендами, за что получает прибыль. Недавно звезда рассекретила сумму, которую ей платят за один рекламный пост в Instagram. Певица подала в суд на создателей мобильной игры, которые незаконно использовали ее образ для создания персонажа. Суть игры состоит в том, чтобы "ходить по магазинам" и выбирать наряды вместе со звездами.
Гомес за такое нарушение ее прав намерена получить компенсацию в размере 10 млн долларов. Чтобы оправдать такую сумму в суде, знаменитости пришлось раскрыть стоимость своей рекламы в Instagram. Селена призналась, что за один спонсорский пост она получает около 800 тысяч долларов (более 21 млн гривен).
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