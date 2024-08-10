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Грузию посетила с официальным визитом делегация США: детали

США продолжают пытаться поддерживать диалог с Тбилиси

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

В пятницу Грузию посетила с официальным визитом двухпартийная делегация Конгресса США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Грузию посетила с официальным визитом делегация США: детали

США и Грузия. Фото: из открытых источников

В Тбилиси прибыли сенатор-демократ Джин Шахин и республиканец Майк Тернер, член Палаты представителей. Шахин входит в подкомитет по сотрудничеству по вопросам Европы и региональной безопасности комитета по иностранным делам, тогда как Тернер является членом спецкомитета по разведке.

Тернер и Шахин первую свою встречу провели с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В пресс-службе президента отметили, что они резко раскритиковали антизападные шаги грузинской партии власти.

Во время встречи с Зурабишвили говорили также о предстоящих парламентских выборах, а также о ситуации на оккупированных территориях.

В посольстве США сообщали, что также делегация встретится с представителями правительства, представителями гражданского общества и политических партий.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом говорится в заявлении спикера НАТО Фару Дахлалу в Twitter (X).

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты Америки решили заморозить помощь Грузии на сумму 95 миллионов долларов в ответ на принятие грузинским парламентом аналога российского закона об "иностранных агентах". Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен напомнил, что 23 мая, после антидемократических действий грузинских властей, было объявлено о всестороннем пересмотре отношений между США и Грузией. По результатам этого пересмотра США приостанавливают помощь, которая непосредственно выгодна правительству Грузии.




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