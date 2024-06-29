Грузия продолжает отдаляться от ЕС: что предлагают в блоке

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Депутат Европарламента Маркета Грегорова сообщила, что четыре страны требуют введения санкций против Грузии, в частности – прекращения визовой либерализации со страной. Как передает портал "Комментарии", ее заявление приводит портал SOVA.
ЕС и Грузия. Фото: из открытых источников
Грегорова отметила, что этими странами являются Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция.
По ее словам, они призывают к санкциям против Грузии, а также к приостановке визовой либерализации в ответ на принятие закона "об иноагентах".
В то же время депутат отметила, что у этих четырех государств нет поддержки большинства их идеи.
Отметим, правящая партия "Грузинская мечта" выставила на голосование законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который в первом чтении поддержал грузинский парламент. Законопроект предусматривает ограничение права для ЛГБТ.
Авторы законопроекта предлагают запретить смену пола, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на проведение мероприятий, направленных на популяризацию однополых браков, смену пола или усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества.
Также в планах депутатов провластной партии ввести новый государственный праздник в Грузии – День святости семьи, который отмечали бы 17 мая. Эта дата является международным Днем борьбы против гомофобии и трансфобии.
Читайте также на портале "Комментарии" — придется "закрыть дверь": в ЕС сделали последнее предупреждение Грузии.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!