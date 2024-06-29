Грузия продолжает отдаляться от ЕС: что предлагают в блоке

Депутат Европарламента Маркета Грегорова сообщила, что четыре страны требуют введения санкций против Грузии, в частности – прекращения визовой либерализации со страной. Как передает портал "Комментарии", ее заявление приводит портал SOVA.

ЕС и Грузия. Фото: из открытых источников

Грегорова отметила, что этими странами являются Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция.

По ее словам, они призывают к санкциям против Грузии, а также к приостановке визовой либерализации в ответ на принятие закона "об иноагентах".

В то же время депутат отметила, что у этих четырех государств нет поддержки большинства их идеи.

"В целом меня беспокоит не только закон об "иностранных агентах", но и закон об изменениях в Налоговом кодексе, который фактически позволит российским олигархам уйти от санкций. Таким образом, эти законы показывают очень тревожную тенденцию – то, что Грузия склоняется к России", – сказала евродепутат.

Отметим, правящая партия "Грузинская мечта" выставила на голосование законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который в первом чтении поддержал грузинский парламент. Законопроект предусматривает ограничение права для ЛГБТ.

Авторы законопроекта предлагают запретить смену пола, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на проведение мероприятий, направленных на популяризацию однополых браков, смену пола или усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества.

Также в планах депутатов провластной партии ввести новый государственный праздник в Грузии – День святости семьи, который отмечали бы 17 мая. Эта дата является международным Днем борьбы против гомофобии и трансфобии.

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