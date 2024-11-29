Грузия повторяет украинский сценарий: Кулеба объяснил, что происходит в стране

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Кравцев Сергей
Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в соцсети Х высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Министр добавил, что сейчас грузинское правительство прикрывает свои ползучие уступки России обещаниями избежать так называемого "украинского сценария", имея в виду вторжение России в Украину.
По его мнению, сегодняшняя картина для Грузии понятна – "сначала отбирают свободу, потом начинают бить, потом исчезает процветание, а потом вас поглощает Россия".
Дипломат отметил, что борьба грузин на улицах Тбилиси сегодня – это больше, чем проевропейская или пророссийская позиция, это борьба за фундаментальное право жить свободно.
Дмитрий Кулеба обратился с призывом к грузинам бороться и не дать власти украсть их будущее.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на действия силовиков против митингующих в Тбилиси, которые собрались 28 ноября на мирный протест против отказа власти от переговоров с Евросоюзом. Как передает портал "Комментарии", Зурабишвили выступила с реакцией в соцсети Х (Twitter).
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