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Грузия повторяет сценарий Украины при Януковиче: силовики жестоко избивают людей

В Тбилиси силовики снова жестко разогнали протестующих, МВД заявило о более 100 задержанных

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей

В Грузии публикуют видео избиения силовиками мирных демонстрантов и журналистов в ночь на субботу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Грузия повторяет сценарий Украины при Януковиче: силовики жестоко избивают людей

В Тбилиси силовики снова жестко разогнали протестующих. Фото: из открытых источников

В частности, Formula News опубликовало видео избиения журналиста RealPolitika Ака Заркуа работниками полиции.

"Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и били, пока им не надоело", – рассказал Заркуа в соцсети.

Сценами избиения мирных протестующих поделился также активист Лука Мишвеладзе. На видео полицейские с закрытыми лицами избивают мирных протестующих, наносят удары по голове. Хватают за руки.

Formula News опубликовало видеокадры зверского избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Силовики наносили удары ногами по голове.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 ноября в столице Грузии, Тбилиси, происходили массовые столкновения протестующих и полиции. Люди вышли на улицы после оглашения правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" о приостановлении переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Реагируя на эти события, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Можно ли сказать, что Грузия окончательно превращается во вторую Беларусь с режимом Лукашенко? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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