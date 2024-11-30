Грузия повторяет сценарий Украины при Януковиче: силовики жестоко избивают людей

В Грузии публикуют видео избиения силовиками мирных демонстрантов и журналистов в ночь на субботу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

В Тбилиси силовики снова жестко разогнали протестующих. Фото: из открытых источников

В частности, Formula News опубликовало видео избиения журналиста RealPolitika Ака Заркуа работниками полиции.

"Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и били, пока им не надоело", – рассказал Заркуа в соцсети.

Сценами избиения мирных протестующих поделился также активист Лука Мишвеладзе. На видео полицейские с закрытыми лицами избивают мирных протестующих, наносят удары по голове. Хватают за руки.

Formula News опубликовало видеокадры зверского избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Силовики наносили удары ногами по голове.

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