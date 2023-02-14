Грузинский топ-менеджер ОГХК связан с россиянами, – СМИ

В АО "Объединенная горно-химическая компания" в начале февраля при содействии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии был назначен Димитрий Каландадзе, ранее работавший на российских бизнесменов — он вступил в должность заместителя председателя правления. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "Апострофа".

АО "Объединенная горно-химическая компания"

Издание отмечает, что основная специализация Каландадзе – подготовка госпредприятий добывающей отрасли к приватизации. Как руководитель медной горно-обогатительной компании Madneuliта предприятия Quartzite Д. Каландадзе был членом команды Кахи Бендукидзе. Предприятия в течение года были подготовлены к приватизации и проданы, но новыми их владельцами стали россияне, а приватизация могла идти по сценарию: в ноябре 2004 года российский бизнесмен Коба Накопиа был назначен гендиректором Quartzite и Madneuli и председателем наблюдательных советов компаний (Каландадзе был исполнительным директором) В 2005 году Quartzite и Madneuli были приобретены Симаном Поварёнкиным с Сергеем Генераловым, в 2007 году Поварёнкин стал основным акционером GeoProMining. В 2012 году GeoProMining продала грузинские активы холдингу RichMetalsGroup из РФ, а Каландадзе был нанят новыми владельцами RMG. Акционерами компании являются российские миллиардеры из списка Forbes Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржиев, бенефициарами компаний, в которых работал Каландадзе, были советник главы "Роснефти" Сечина, экс-руководитель Rosneft Overseas Роман Троценко. То есть большинство работодателей Каландадзе в 2005-2013 были российскими бизнесменами, имевшими отношение к ВПК РФ.

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С 2014 года Каландадзе был директором оффшора FRYONACOMMERCELTD. одноименная FryonaFinanceLimited (BVI) была фигурантом PanamaPapers по финансовым махинациям россиян.В 2015 году Каландадзе стал победителем на конкурсе на должность председателя правления "Сумыхимпром" в Украине, однако компанию не удалось ни продать, ни вывести из-под влияния "людей Фирташа". говорится в материале.

Журналисты отмечают, что появление на ОГХК Каландадзе эксперты связывают со встречей Арахамии и Фирташа в Австрии. Глава фракции СН признался, что обсуждались и вопросы, связанные с титановой отраслью. Предполагается, что задача Каландадзе в ОГХК – урегулировать между госкомпанией и GroupDF вопросы Селищанского месторождения титановых руд и площадки Матроновского ГОКа. Первое дело является предметом судебного разбирательства и месторождение почти вышло из-под контроля "Междуреченского ГОКа" Фирташа на баланс "Иршанского ГОКа", входящего в ОГХК, а второе берет свое начало в 2014 году, когда Фирташ и ОГХК оказались владельцами двух участков одного титанового месторождения. . ОГХК гослицензию купила, а ОАО "ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС" (ЗАО "Крымский Титан") она досталась бесплатно, и у ОГХК есть шансы вернуть участок через суд.

Ссылаясь на свои источники "Апостроф" отмечает, что на рынке считают, что присоединение активов к госкомпании и возвращение "Сумыхимпром" позволит не только перерабатывать весь объем производства ильменита "Иршанского ГОКа", но и в 2-3 раза повысить стоимость ОГХК. Ранее ОГХК, несмотря на войну, проблемы с энергообеспечением, блокаду портов, разрыв логистических цепей, смог наладить бесперебойную работу обеих ГОКов, обеспечил производство и экспорт продукции, выплату зарплат, отчисления налогов, рентных платежей и дивидендов государству, и по итогам 2022 года показал прибыль в 150 млн. грн.



