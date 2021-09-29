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Группа «Метинвест» отремонтировала 56 тыс. кв. м дорог за два года, - инфографика

Вклад группы «Метинвест» в развитие городов значительный

сегодня, 12:20
Автор:

Козлова Альбіна

Группа "Метинвест" инвестирует в улучшение социальной инфраструктуры городов, в которых осуществляет свою деятельность. Об этом говорится в исследовании ГМК-Центр "Долгий путь за короткое время. Вклад группы "Метинвест" в экономическое и социальное развитие Украины", пишет издание ЮА пром.

Группа «Метинвест» отремонтировала 56 тыс. кв. м дорог за два года, - инфографика

Группа «Метинвест» инвестирует в инфраструктуру городов, фото из открытых источников

По данным издания, в 2017-2019 гг. за счет "Метинвеста" отремонтировано 56 тыс. кв. м дорог, в 2019 году — 55 многоквартирных домов.

Также одним из ключевых приоритетов в области развития является здравоохранение. В частности, в 2017-2019 гг. за счет "Метинвеста" отремонтировано 37 медицинских учреждений, приобретено 197 единиц медоборудования.

За 2020 год инвестиции "Метинвеста" по направлению здравоохранения составили $6,5 млн. Группа обеспечивает медицинские учреждения оборудованием и кислородом, что является крайне необходимым на фоне коронавирусной пандемии. В рамках благотворительных инициатив акционеров "Метинвест" предоставил больницам по всей Украине экспресс-тесты на COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Также "Метинвест" поддерживает проведение культурных и спортивных мероприятий. При поддержке группы в 2017-2019 гг. проведено 282 события.

"Преодоление пандемии COVID-19 позволит в будущем расширять это направление деятельности", — отметило издание.

Группа «Метинвест» отремонтировала 56 тыс. кв. м дорог за два года, - инфографика - фото 2


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Источник: http://uaprom.info/news/181073-gruppa-metinvest-otremontirovala-56-tys-kv-m-dorog-dva-goda-infografika.html
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