Группа компаний «Здоровье»: в этом году мы стали сильнее, чтобы и дальше помогать армии и украинцам

Группа компаний "Здоровье" входит в десятку лидеров по производству лекарственных средств в Украине. На ее предприятиях работает более 1900 человек, а история насчитывает 116 лет. В группу компаний относятся предприятия "Фармацевтическая компания "Здоровье" (Харьков), "Опытный завод "ГНЦЛС" (Харьков), "Здоровье Народа" (Харьков) и "Фармекс Групп" (Киев, Борисполь). В их портфеле более 600 наименований лекарственных средств, в том числе 15 оригинальных брендов, 209 препаратов, входящих в Нацсписок основных лекарственных средств, 36 препаратов из программы "Доступные лекарства".

Группа фармацевтических компаний «Здоровье»

Фармкомпания "Здоровье" постоянно инвестирует в разработку новых препаратов

Работа в этом направлении позволяет выводить на рынок ежегодно более 5-6 генерических лекарственных препаратов и 1-2 оригинальных препарата. В 2022-2023 годах рекомендовано к рассмотрению на этапе разработки и регистрации более 60 препаратов.

Производство компании "Здоровье" отвечает требованиям надлежащей производственной практики (GMP) Украины. В 2020 г. Европейский сертификат GMP был выдан Государственным управлением по контролю лекарственных средств Республики Словакия по результатам инспектирования. Работа предприятия осуществляется на базе требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 НАССР.

Несмотря на войну в стране фармацевтические компании "Здоровье" и "Здоровье Народа" в очной форме прошли инспектирование (10-17 февраля 2023 "Здоровье", 17 марта 2023 "Здоровье Народа") и были рекомендованы до получения сертификата GMP. Проверка включала все производственные участки предприятий, складские зоны, зоны контроля качества, вспомогательные зоны и оборудование. Хотя обстоятельства воздушной тревоги и обстрелов существенно усложняли обзор мощностей, специалисты Управления лицензирования производства лекарственных средств убедились в соответствии с условиями производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и контролем соблюдения этих требований. 13 производственных участков были сертифицированы по GMP.

Компания запустила производство новых форм выпуска, а именно линейку редких лекарственных форм в виде стыков (саше) и препаратов в форме шипучих таблеток. Лекарства в форме стыков, содержащие преимущественно сиропы и растворы для орального применения, позволяют удобно и быстро дозировать необходимые препараты взрослым и детям.

Отечественные лекарственные препараты экспортируются в 18 стран

Сегодня лекарственные средства поставляются в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Грузия, Вьетнам, Ирак, Йемен, Монголия, Сейшелы, Эстония, Польша, Латвия, Габон. В 2021 году начат проект контрактного производства фармацевтических препаратов для Словакии.

Предприятие является базой для прохождения практики и трудоустройства студентов НФаУ, НТУ ХПИ, университета им. В. М. Каразина, НПО, ХАИ.

Среди приоритетных направлений – социальные проекты

Предприятие участвует в разных социальных проектах. Все ветераны и участники Второй мировой войны, работавшие в компании "Здоровье" и вышедшие на пенсию, получают ежеквартальную материальную помощь, медицинскую опеку и необходимые лекарственные средства.

С начала 2022 г. помощь армии, поддержка гражданского населения и военных стала неотделимой частью работы Группы компаний.

Помощь военным как неотделимая часть настоящего

Фармкомпания "Здоровье" во главе с председателем наблюдательного совета Александром Доровским передала защитникам более 60 квадрокоптеров на сумму более 5 млн. грн. На 400 тыс. грн. приобрели тактическое снаряжение для спецназовцев. На нужды армии было передано более 20 автомобилей, в том числе бронированный Mercedes G-500 для специального подразделения, автобус, экскаватор и несколько микроавтобусов.

Группой компаний "Здоровье" перечислено около 40 млн. грн. на вооружение для ВСУ, оказана помощь лекарственными средствами военным госпиталям на сумму более 38 млн. грн. Еще 4 млн грн было направлено на приобретение рентгенографической системы для военного госпиталя. Более 1 миллиона гривен в настоящее время потрачено на реабилитацию раненых военных в медицинском центре Rubinko г. Харькова.

Также сотрудники компании организовывали производство печок-буржуек и окопных свечей для защитников: для этого была закуплена тонна воска. С первых дней вторжения для военных приготовили 14 тысяч обедов и продолжают и дальше.

102 работника Группы компаний встали на защиту родины в рядах ВСУ.

Компания поддерживает спортсменов и детей Харьковщины

Фармкомпания "Здоровье" много лет финансово поддерживает слобожанских борцов, что позволяет участвовать в международных соревнованиях и профессионально развиваться. Также присоединяется к организации соревнований: 12 ноября в Харькове прошел Открытый городской турнир по вольной борьбе среди младших юношей, посвященный памяти Заслуженного тренера Украины, мастера спорта УССР Леонида Александровича Дуная. Главным спонсором мероприятия выступила фармацевтическая компания "Здоровье", ежегодно поддерживающая проведение памятного турнира в Харькове уже более 10 лет.

14-16 декабря 2023 года в Белой Церкви состоялся Кубок Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин. По результатам Кубка Украины сборная команда Харьковской области получила 5 медалей, из которых две добыли в борьбе сотрудники компании "Здоровье" — Камиль Керимов 1 место (в/к 57 кг) и вернувшийся Мухамед Алиев 3 место (в/к 86 кг) до соревнований после травмы. Оба спортсмена могут побороться за олимпийские лицензии на отборочных турнирах.

Отдельное социальное направление работы — забота о ментальном здоровье детей. Компания стала партнером Артцентра Zelo, чтобы малыши могли бесплатно посещать занятия по арттерапии, а также совместно проводятся масштабные праздничные мероприятия для взрослых и детей.

Курс на развитие и победу

Задачи, которые ставит перед собой компания "Здоровье" на 2024 год – это инвестиции в развитие технологий производства, обучение персонала, увеличение ассортимента новых препаратов и внедрение инновационных лекарственных форм, а также всяческая помощь ВСУ лекарственными средствами и необходимым оборудованием.



