Группа компаний «Здоровье» помогает формировать армию дронов для наших защитников

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Кравцев Сергей
В начале июля по инициативе председателя наблюдательного совета Александра Доровского от Группы компаний "Здоровье" предыдущую партию квадрокоптеров передали Государственной пограничной службе Украины. Эти "птички" уже помогают военным быстрее выявлять потенциальные угрозы и эффективнее на них реагировать. Они обеспечат надежный мониторинг восточных участков государственной границы.
Группа компаний «Здоровье» помогает формировать армию дронов
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За полгода "Здоровье" закупило более 60 квадрокоптеров для военных, часть из которых оснащена тепловизорами.
Дроны на фронте крайне важный инструмент – это глаза защитников и возможность обезопасить жизнь наших солдат. В то же время они являются расходным материалом и нуждаются в постоянном обновлении.
Фармкомпания "Здоровье" всегда откликается на запросы военных и помогает закрывать разные потребности. Сейчас в приоритете сформировать собственную армию дронов для защитников, чтобы повысить их эффективность на поле боя.
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