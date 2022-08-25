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Группа компаний General Investment Resources эвакуировала персонал и продолжит работу

Бизнес во время войны - успешная история релокации предприятий группы компаний GIR

сегодня, 10:38
Автор:

Администратор
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Ведущий украинский производитель и экспортер огнеупоров — группа компаний GIR (General Investment Resources) — перевезла специалистов на Запад Украины и перерегистрирует бизнес из Донецкой и Днепропетровской областей во Львове.

Группа компаний General Investment Resources эвакуировала персонал и продолжит работу

предприятия группы компаний GIR

В состав GIR входят Красногоровский огнеупорный завод, Красноармейский динасовый завод, Дружковский огнеупорный завод, Великоанадольский огнеупорный комбинат. Все они оказались в оккупации с первых дней войны.

"К сожалению, уникальный изготовитель и ведущий экспортер в области огнеупоров сейчас лишен возможности заниматься производством и операционной деятельностью. Заводы, входящие в группу компаний GIR, уже в первые недели крупномасштабного вторжения оказались в оккупации и частично или полностью разрушены. Это большой удар по многим отраслям промышленности, — комментирует Гурам Немсадзе, председатель наблюдательного совета GIR. — Но мы точно не собираемся останавливаться, ведь мы сохранили людей, их экспертизу, а заводские конструкции воссоздать не сложно".



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