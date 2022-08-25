Группа компаний General Investment Resources эвакуировала персонал и продолжит работу

Ведущий украинский
производитель и экспортер огнеупоров — группа компаний GIR (General Investment
Resources) — перевезла специалистов на Запад Украины и перерегистрирует бизнес
из Донецкой и Днепропетровской областей во Львове.
предприятия группы компаний GIR
В состав GIR входят
Красногоровский огнеупорный завод, Красноармейский динасовый завод, Дружковский
огнеупорный завод, Великоанадольский огнеупорный комбинат. Все они оказались в
оккупации с первых дней войны.
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"К сожалению, уникальный изготовитель и ведущий экспортер
в области огнеупоров сейчас лишен возможности заниматься производством и
операционной деятельностью. Заводы, входящие в группу компаний GIR, уже в
первые недели крупномасштабного вторжения оказались в оккупации и частично или
полностью разрушены. Это большой удар по многим отраслям промышленности, — комментирует Гурам Немсадзе, председатель
наблюдательного совета GIR. — Но мы точно не собираемся останавливаться,
ведь мы сохранили людей, их экспертизу, а заводские конструкции воссоздать не
сложно".
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