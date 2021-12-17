Группа ICU выпустила первую аудиокнигу в серии ICU Business Books

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Станислав Молчанов
Многолетний образовательный книжный проект финансовой группы ICU под названием ICU Business Books расширяется в направлении аудиоконтента и начинает сотрудничество с аудиоиздательством Абук по озвучиванию бизнес литературы. Особенностью этой инициативы ICU является ее неотъемлемая благотворительная составляющая. Все доходы от продажи книг будут перечисляться в Благотворительный фонд "Таблеточки". Об этом информирует портал "Комментарии".
Аудиокнига
Первой озвученной книгой в рамках данного проекта стал бестселлер "Принципы" авторства миллиардера Рея Далио. Это уже двенадцатая книга серии #ICUBooks, но первая — в аудио-формате.
ICU создала свой благотворительный книжный проект ICU Business Books весной 2015 года. Его идея заключается в издании книг о бизнесе и экономике, которые, по мнению экспертов ICU, заслуживают внимания широкой читательской аудитории Украины. Это так называемые must-read titles (книги для обязательного прочтения), получившие международные награды или имеющие существенное влияние на мировую аудиторию – официальных лиц, бизнес-сообщество и широкий круг экономических субъектов. Авторами таких книг преимущественно являются западные экономисты и бизнесмены, публикующие свои работы на английском языке. Аудитория Украины не получала своевременно информацию об этих новинках и оставалась вне ведущего интеллектуального экономического течения. Поэтому руководство группы ICU решило устранить этот пробел.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире.
В управлении группы находятся активы в размере более $500 млн.
Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Предпочтения для сотрудничества было отдано Абук, потому что это одно из рейтинговых украинских аудиоиздательств и мобильная платформа для iOS и Android, где присутствуют аудиоверсии книг большинства отечественных издательств: от классики и детской литературы до нонфикшн-бестселлеров и художественных аудиофильмов с саунд-дизайном, подкастов и аудиолекций. Мобильное приложение было запущено в апреле 2019г. По состоянию на декабрь 2021 года Абук имеет более 160 000 зарегистрированных пользователей (около 20% — за пределами Украины), в приложении размещено более 400 аудиокниг. В мае 2021 года Абук вошел в ТОП-3 лучших аудиоиздательств мира по версии London Book Fair.
Что же касается Благотворительного Фонда "Таблеточки", то это организация, которая более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.
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