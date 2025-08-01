Граждане о таком и не мечтают: стало известно о безумном вознаграждении бывшего министра энергетики

Министр юстиции Герман Галущенко задекларировал около 400 000 грн после увольнения из Минэнерго, сообщает его официальная декларация. В графе "Доходы" указано, что зарплата по основному месту работы в сумме 382,3 тыс. грн. Эта выплата поступила на счет чиновника 18 июля, а право на изменения в имущественном состоянии было подано и обнародовано 21 июля. В свою очередь, 17 июля Верховная Рада приняла назначение нового правительства во главе с Юлией Свириденко.

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Галущенко ранее заявил, что обнародовал доходы своих советников, но не раскрыл их имена. По состоянию на июль 2025 года в его команде было 10 советников — три штатных и семь внештатных.

Согласно декларации, за период с 2021 по середину 2025 года общая зарплата штатных советников министерства стала 2,86 млн грн:

· 2021: 38,3 тыс. грн

· 2022 год: 197,5 тыс. грн

· 2023: 997 тыс. грн

· 2024: 1,12 млн грн

· первые шесть месяцев 2025 года: 505 тыс. грн

Голосование Рады 17 июля утвердило Свириденко 19-й премьером Украины и второй женщиной в этой роли (262 голоса "за"). Также состоялась кадровая ротация: Минобороны и Министерство стратегической промышленности объединили в одно, Министерство экономики слиты с эко- и аграрными ведомствами, а Министерство соцполитики получило расширенные функции, включив в свои полномочия службу национального единства. Должность министра Кабмина была упразднена, а ее функции переданы в Секретариат правительства.

Как уже писали "Комментарии", волонтер Мария Берлинская заявила, что украинское общество стало свидетелем показательного политического спектакля: сначала искусственно создан кризис вокруг НАБУ и САП, а впоследствии его и "героически" разрешили. По ее мнению, события последней недели демонстрируют отсутствие в государственном управлении культуры признания ошибок.