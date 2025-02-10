Графики возвращаются: как грядущие морозы повлияют на отключение света

В Украине есть вероятность аварийных отключений электроэнергии из-за наступившего похолодания. В некоторых регионах температура может опуститься до -14 градусов. Об этом сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, в интервью "РБК-Украина".

Веерные отключения света. Фолто: УНИАН

Эксперт отметил, что отключения могут быть следствием накопленных повреждений энергетической инфраструктуры из-за ударов России по украинской энергосистеме. Похолодание значительно увеличивает потребление энергии, а у системы нет достаточных мощностей для покрытия такой нагрузки.

Впрочем, серьезная угроза блекаутов может возникнуть только в случае продолжительных морозов, когда температура будет оставаться на уровне -10 градусов в течение нескольких недель. Это может привести к перегрузке сети из-за высокого уровня потребления.

Во избежание плановых отключений эксперт рекомендует два основных шага: увеличить импорт энергии и экономить ресурсы. Омельченко акцентировал внимание на важности экономии в часы пик — с 17:00 до 22:00. Это позволит снизить нагрузку на систему и избежать ввода графиков отключений. По словам Омельченко, температура пока не критически низкая, и при условии надлежащего импорта электричества и газа, а также экономии энергоресурсов, страна может обойтись без масштабных отключений.

Напомним, что с 10 февраля в Украине начались отключения света, но в настоящее время ограничения касаются только промышленных и бизнес-потребителей, о чем сообщили в "Укрэнерго".

Портал "Комментарии" уже писал, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно во время заседания Комитета по энергетике.