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ГПСУ обновила правила пересечения границы для мужчин: что изменится

Как изменится процедура выезда водителей гуманитарных грузов через границу

28 февраля 2025, 17:14
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Амбарцумян Анна

Государственная пограничная служба Украины обновила правила пересечения границы для мужчин, занимающихся перевозкой гуманитарных и медицинских грузов. Эти изменения касаются не только новых процедур для водителей, но и устраняют необходимость регистрации в системе "Путь". Как это повлияет на процесс выезда, читайте дальше.

ГПСУ обновила правила пересечения границы для мужчин: что изменится

Фото из открытых источников

Согласно новым правилам, выезд мужчин, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы, теперь не требует предварительной регистрации в системе "Путь". Министерство инфраструктуры и областные военные администрации больше не будут вносить информацию о таких водителях в систему, а также не будут давать решения на выезд за пределы Украины.

Теперь пересекать границу с гуманитарными грузами смогут мужчины, принадлежащие к определенным категориям, при наличии соответствующих документов. Среди них:

  • Забронированный на период мобилизации;

  • Непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

  • Родители многодетных семей;

  • Мужчины, имеющие детей до 18 лет и жен, проходящих военную службу, если они самостоятельно воспитывают ребенка;

  • Лица с инвалидностью;

  • Водители работающие на предприятиях, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Эти изменения позволяют упростить процесс выезда для водителей, участвующих в важных гуманитарных инициативах, и дают им больше свободы для выполнения своих обязанностей без лишних бюрократических преград.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство рассматривает возможность выплат миллионов гривен тем, кто вернется в Украину после выезда за границу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет Министров разрабатывает постановление, предусматривающее значительные финансовые выплаты гражданам, которые вернутся в Украину после выезда за границу. Впрочем, нардеп довольно эмоционально прокомментировал эту новость, используя даже нецензурную лексику.



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Источник: https://t.me/DPSUkr/24995
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