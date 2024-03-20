ГП «Леса Украины» закупило 220 новеньких автомобилей: почему в СМИ возникают вопросы



















Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" приобрело за последний год войны 220 легковых машин. Кроме них госпредприятие приобрело достаточное количество шин, горючего, тракторов и мотоциклов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале волынского телеканала "Аверс".

Юрий Болоховец. Фото из открытых источников

Редакция проанализировала тендеры ГП "Леса Украины" в 2023-2024 годах. Оказалось, что 17 из них были проведены для закупки легковых автомобилей. В общей сложности госкомпания закупила 220 машин — из салона, в премиум комплектации. На это было потрачено около 250 млн грн. Стартовая цена за один автомобиль – от 800 тысяч гривен.

Наиболее популярным оказался пикап Mitsubishi L200. Таких закуплено 97 единиц на общую сумму не менее 133 млн грн. Журналисты обращают внимание, что эта модель является одной из самых востребованных на фронте. На втором месте по популярности у лесников – кроссовер Renault Duster. Таких приобретено 70 единиц на 58 млн. грн. На третьем – внедорожник Suzuki Jimny. ГП "Леса Украины" купили 35 таких автомобилей за около 37 млн грн. Покупали также седаны Škoda Octavia, фургоны Fiat Ducato, пикапы Peugeot Landtrek, а самой дорогой покупкой стал минивэн Opel Zafira Life за 1,7 млн грн.

"Зачем покупать столько новых автомобилей в самое сложное для страны военное время? Разве до сих пор лесники Украины патрулировали лес на велосипедах? Нет. На самом деле в лесу были и есть. отправили на войну, а может, они патрулируют лесные заросли..?", — говорится в материале телекомпании "Аверс"

Соответствующие вопросы компания адресовала руководству ГП "Леса Украины". Ответ на информационный запрос журналисты пообещали опубликовать впоследствии.

Журналисты отмечают, что незаконная вырубка лесов является распространенным экологическим преступлением, что вредит окружающей среде, лишает государство ценных лесных ресурсов и наносит бюджету миллионный ущерб. К лесной отрасли и ответственному за развитие ГП "Леса Украины" традиционно возникает много вопросов у правоохранительных органов, которым, как считает телеканал "Аверс", следует обратить внимание не только на руководителей отдельных лесхозов, но и на управление всего государственного предприятия.

Телеканал обращает внимание, что в мае 2023 года правительство назначило руководителем ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца. Он анонсировал кадровые чистки и очищение ведомства от коррупции. Вместе с тем, возникают некоторые вопросы относительно необходимости приобретения такого количества новых машин во время войны, отмечают журналисты.



