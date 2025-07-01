9 июля остров развернет самый масштабный в своей истории тренировочный комплекс: десять суток непрерывных операций, привлечение более 22 000 резервистов и полная симуляция китайского вторжения.

Тайвань запускает масштабную симуляцию атаки из КНР

Отрабатывающие военные

• Совместная ракетно-артиллерийская "цепь ударов": синхронные пуски с кораблей, истребителей и береговых батарей по приближающемуся флоту НОАК.

• Отражение десантной переправы: моделируемая высадка китайских подразделений на западное побережье, контратака с использованием HIMARS, ракет Sky Sword и дронов-камикадзе.

• Сшивка общего воздушно-морского щита: поддержка армейской авиации, противокорабельных комплексов и противодроновых систем в единой сети реагирования

• Гражданская оборона – вторая линия



Параллельно с боевой фазой правительство проведет обязательные тренировки населения:

• Ракетные тревоги во всех мегаполисах, с обязательным спуском в укрытие;

• Эвакуационные коридоры для транспорта и общественного транспорта;

• Инструктажи по кибер-атаки и информационной безопасности — Тайбэй называет их "войной без дыма".

Почему сейчас



Президент Лай Чинг-то заявил, что "давление Пекина вышло на исторический максимум". Только в мае китайские ВВС 245 раз заходили в тайваньскую зону ПВО (пять лет назад таких случаев было <10), а среднюю линию пролива ежемесячно нарушают около 120 кораблей и самолетов КНР — фактически стирая неофициальную "красную полосу".



Министр обороны Веллингтон Куо подчеркнул: маневры в этом году должны показать, что Тайвань способен разорвать любую блокаду, уничтожить десант на подходе и быстро перегруппировать силы.

Учения "Хань Куан" проводят ежегодно с 1984-го, но 2025-й станет рекордным с участием резерва, количеством сценариев и сотрудничеством между видами войск и гражданскими структурами. Аналитики рассматривают их как сигнал союзникам США и Австралии: остров готовится воевать самостоятельно, но рассчитывает на международную поддержку в случае эскалации.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ФБР разоблачило крупнейшее в истории США медицинское мошенничество — по схеме стояли россияне .