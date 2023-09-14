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Готовится убийственное решение – почему теперь россиянам в Эстонию лучше не соваться

Власти Эстонии удивляются, что в стране до сих пор ездят машины с российскими номерами

сегодня, 16:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Эстонии предлагают перерегистрировать автомобили с российскими номерами, которые находятся в стране. Или же такие авто предлагают конфисковывать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Delfi".

Готовится убийственное решение – почему теперь россиянам в Эстонию лучше не соваться

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Фото: Getty Images

С соответствующим предложением выступил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что эстонское правительство пока что еще продолжает обсуждать, как быть с находящимися на территории страны автомобилями с российской регистрацией.


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Министр допустил, что одним из решений проблемы была бы перерегистрация авто на эстонские номерные знаки.

"У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, тому есть какая-то причина, и в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?", – возмутился министр.

Он добавил, что номера с российскими номерами могут просто конфисковывать под предлогом санкций. При этом, уточнил Лаури Ляэнеметс, пока что ни одна страна пошла на такой шаг, за исключением разве что Германии.

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Источник: https://rus.err.ee/1609099601/ljajenemets-mashiny-s-nomerami-rf-v-jestonii-nado-libo-konfiskovat-libo-pereregistrirovat
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