Готовиться к повышению или снижению стоимости топлива: озвучен прогноз

В Украине продолжает оставаться актуальной тема цена на топливо. При этом одна часть экспертов на топливном рынке прогнозирует скачок цен на топливо. Другая часть, напротив, намекает, что цены не только не подрастут, но даже могут немного просесть, хоть и не на всех АЗС. Какие будут цифры на стелах АЗС в ближайшем будущем? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Цены на топливо. Фото: из открытых источников

Цены на топливо могут подпрыгнуть минимум дважды

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в эфире телеканала "Киев24", что из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость топлива в Украине будет расти как минимум дважды в течение двух следующих лет.

Такой рост, по прогнозу эксперта, особенно будет наблюдаться в начале 2026-го и 2027 годов.

"Это точно известно, это неизменная константа, не думаю, что что-то поменяется существенно", — отметил эксперт.

При этом Юрий Корольчук отметил, что цены на топливо могут расти также из-за других факторов, в частности из-за ситуации с мировыми ценами на нефть.

Он напомнил, что во время кратковременного военного конфликта между Израилем и Ираном стоимость бензина на украинских АЗС выросла в среднем на 3-5 гривен за литр. Однако после стабилизации ситуации и снижения мировых цен на нефть, цены в Украине назад "не откатились".

"Это проблема, потому что Антимонопольный комитет никак не отреагировал, то есть проверок не было проведено… Я бы понял, если бы стоимость нефти оставалась бы высокой, но ведь ничего особо не изменилось, а потребители должны дальше платить более высокую цену за нефтепродукты", — отметил эксперт.

Можно ожидать сезонное снижение стоимости топлива

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН заявил, что в конце сентября и в начале октября цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут снизиться на 2 гривны за литр, а на газ — на 1 гривну. Но это может произойти при условии сохранения мировых цен на нефть на текущем уровне.

Эксперт пояснил, что несмотря на снижение мировых цен на нефть в последнее время, владельцы сетей не спешат менять цифры на стелах АЗС, поскольку сейчас высокий спрос на топливо.

"Маржинальность сейчас очень высокая. Цены на бензин завышены на 2 гривны, но сейчас высокий сезон. По этим ценам сейчас покупают (топливо – ред.), и всех все устраивает", — отметил эксперт.

Леушкин добавил, что после первых дождей топливо начнет дешеветь, если цены на нефть не изменятся под влиянием, в частности, геополитических факторов.

"Как только начинаются дожди, то сразу снижается спрос на сезонные товары, такие как: вода, пиво, поскольку изменился сезон... Начинается падение спроса со стороны аграриев", — отметил Леушкин.

Он уточнил, что обычно сезонное снижение спроса на топливо приходится на конец сентября – начало октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — рынок топлива в Украине: к чему привели колебания цен на нефть и какие прогнозы стоимости бензина.



