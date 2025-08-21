Готовиться к повышению или снижению стоимости топлива: озвучен прогноз

Рубрики
Кравцев Сергей
В Украине продолжает оставаться актуальной тема цена на топливо. При этом одна часть экспертов на топливном рынке прогнозирует скачок цен на топливо. Другая часть, напротив, намекает, что цены не только не подрастут, но даже могут немного просесть, хоть и не на всех АЗС. Какие будут цифры на стелах АЗС в ближайшем будущем? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Цены на топливо. Фото: из открытых источников
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в эфире телеканала "Киев24", что из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость топлива в Украине будет расти как минимум дважды в течение двух следующих лет.
Такой рост, по прогнозу эксперта, особенно будет наблюдаться в начале 2026-го и 2027 годов.
При этом Юрий Корольчук отметил, что цены на топливо могут расти также из-за других факторов, в частности из-за ситуации с мировыми ценами на нефть.
Он напомнил, что во время кратковременного военного конфликта между Израилем и Ираном стоимость бензина на украинских АЗС выросла в среднем на 3-5 гривен за литр. Однако после стабилизации ситуации и снижения мировых цен на нефть, цены в Украине назад "не откатились".
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН заявил, что в конце сентября и в начале октября цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут снизиться на 2 гривны за литр, а на газ — на 1 гривну. Но это может произойти при условии сохранения мировых цен на нефть на текущем уровне.
Эксперт пояснил, что несмотря на снижение мировых цен на нефть в последнее время, владельцы сетей не спешат менять цифры на стелах АЗС, поскольку сейчас высокий спрос на топливо.
Леушкин добавил, что после первых дождей топливо начнет дешеветь, если цены на нефть не изменятся под влиянием, в частности, геополитических факторов.
Он уточнил, что обычно сезонное снижение спроса на топливо приходится на конец сентября – начало октября.
