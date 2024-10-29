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Готовимся к выборам и окончанию войны в 2025 году: в Раде дали новый прогноз

Брат спикера ВР Стефанчука анонсировал триумфальное окончание войны и проведение выборов

сегодня, 13:38
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Кравцев Сергей

Брат спикера Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук считает, что президентские выборы состоятся уже в следующем году, а Россия вернет Украине все территории, включая аннексированный в 2014 году Крым и захваченные района Донбасса. Как сообщает портал "Комментарии", такой комментарий нардеп предоставил журналистам польского издания Onet.

Готовимся к выборам и окончанию войны в 2025 году: в Раде дали новый прогноз

Николай Стефанчук. Фото из открытых источников

Стефанчук открыто заявил, что выборы президента Украины состоятся уже через шесть-девять месяцев. На уточнение журналистов, что для этого должна завершиться война, нардеп ответил, что так будет.

Кроме этого, Николай Стефанчук заверил, что в результате Россия вернет Украине все территории, захваченные с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплатит репарации.

Читайте на портале "Комментарии" — выборы в Украине будут проведены только после завершения войны, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью для итальянского издания Corriere della Sera. Президент настаивает, что избирательное право должны обладать всеми военнослужащими и беженцами за рубежом, а сейчас все ресурсы направлены на оборону страны.

Ермак также затронул участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России, отметив, что их, вероятно, перекинут на Курское направление. Глава ОП также положительно оценил недавнюю встречу с Дональдом Трампом и отметил, что у украинских властей нет опасений относительно его возможного возвращения к власти в США.

Что касается перспектив переговоров с Россией, Ермак подчеркнул, что Украина категорически против замораживания конфликта и стремится к полному прекращению войны, а также возвращению территорий в границах 1991 года.




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