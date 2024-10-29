Брат спикера Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук считает, что президентские выборы состоятся уже в следующем году, а Россия вернет Украине все территории, включая аннексированный в 2014 году Крым и захваченные района Донбасса. Как сообщает портал "Комментарии", такой комментарий нардеп предоставил журналистам польского издания Onet.

Николай Стефанчук. Фото из открытых источников

Стефанчук открыто заявил, что выборы президента Украины состоятся уже через шесть-девять месяцев. На уточнение журналистов, что для этого должна завершиться война, нардеп ответил, что так будет.

Кроме этого, Николай Стефанчук заверил, что в результате Россия вернет Украине все территории, захваченные с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплатит репарации.

Читайте на портале "Комментарии" — выборы в Украине будут проведены только после завершения войны, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью для итальянского издания Corriere della Sera. Президент настаивает, что избирательное право должны обладать всеми военнослужащими и беженцами за рубежом, а сейчас все ресурсы направлены на оборону страны.

Ермак также затронул участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России, отметив, что их, вероятно, перекинут на Курское направление. Глава ОП также положительно оценил недавнюю встречу с Дональдом Трампом и отметил, что у украинских властей нет опасений относительно его возможного возвращения к власти в США.

Что касается перспектив переговоров с Россией, Ермак подчеркнул, что Украина категорически против замораживания конфликта и стремится к полному прекращению войны, а также возвращению территорий в границах 1991 года.



