Готовим теплые вещи: синоптик предупредила о похолодании

Фото: goodfon.ru

В Украине в пятницу, 31 июля, в большинстве областей будет не жарко, а в некоторых регионах температура снизится до +21 градуса. Дожди с грозами придут в восточную часть страны. Об єтом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В последний день июля в Украине в большинстве регионов будет прохладнее, чем днем ранее. Дожди и шквалы ожидаются на Востоке страны.

"Завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21...+25 градусов. На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать, +26...+30 градусов", - написала синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, 31 июля существенных осадков не предвидится. Температура будет держаться в пределах +22...+24 градусов.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в пятницу, 31 июля, температура воздуха в большинстве областей немного снизится. Дожди с грозами ожидаются местами в восточных и юго-восточных регионах.

На западе Украины днем температура будет держаться в пределах +23...+25 градусов, а ночью похолодает до +11. Дождей не предвидится.

На севере страны, по прогнозу, без осадков, температура воздуха днем составит максимум +24 выше нуля. Ночью до 15 тепла.

В восточных областях пройдут дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до +28, ночью до +19 градусов.

На юге без осадков, кроме Николаевской и Херсонсокй областей. Столбики термометров днем покажут +30 градусов, ночью - до 21 тепла.

В Киеве 31 июля, по прогнозу, без осадков, малооблачно. Ночная температура снизится до +13 - +15 градусов, дневной максимум составит +24 градуса.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США медведь спрятался от жары в детском бассейне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!