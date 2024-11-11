Готова ли энергосистема Украины к вызовам отопительного сезона

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Амбарцумян Анна
В Украине энергетики завершили масштабную подготовку к отопительному сезону и возможным кризисным ситуациям. Проведенные ситуационные учения и усиление энергетической инфраструктуры позволяют обеспечить стабильность электросетей даже в случае новых атак на критические объекты. На сегодняшний день большинство котельных уже работают, а критические службы имеют резервные источники питания. Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины.
Отопительный сезон. Фото из открытых источников
Напомним, с приближением зимы 2024-2025 годов компания "Укрэнерго" анализирует несколько вариантов развития событий, один из которых предусматривает серьезные ограничения энергоснабжения. Прогнозы учитывают возможность массированных обстрелов критической инфраструктуры, что может существенно усложнить зимний период для энергосистемы страны.
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