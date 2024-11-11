Готова ли энергосистема Украины к вызовам отопительного сезона

В Украине энергетики завершили масштабную подготовку к отопительному сезону и возможным кризисным ситуациям. Проведенные ситуационные учения и усиление энергетической инфраструктуры позволяют обеспечить стабильность электросетей даже в случае новых атак на критические объекты. На сегодняшний день большинство котельных уже работают, а критические службы имеют резервные источники питания. Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

Отопительный сезон. Фото из открытых источников

Ситуационные учения и ремонт инфраструктуры

Энергетики провели подготовительные мероприятия на случай нештатных ситуаций, в частности организовали ситуационные учения, позволяющие в экстренных условиях быстро устранять проблемы. Как отметил в эфире телемарафона "Единые новости" и.о. Главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко благодаря этой подготовке удастся среагировать оперативно и возобновить поставки электроэнергии за минимальное время.

Стабильность энергосистемы и рекомендации для потребителей

Энергосистема Украины функционирует стабильно, в частности работают все основные генерирующие мощности и сети. Однако из-за возможных новых атак со стороны врага украинцам рекомендуют рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это поможет снизить нагрузку на сети и избежать аварийных отключений.

Резервные источники для объектов критической инфраструктуры

Для объектов критической инфраструктуры, таких как водоснабжение, теплоснабжение, медицинские учреждения, учебные заведения и "пункты несокрушимости", предусмотрено резервное питание. По словам Замулко, в настоящее время около 900 МВт мощности от альтернативных источников уже установлены на этих объектах. При временных обесточениях эти источники питания будут обеспечивать работу важных служб и учреждений.

Напомним, с приближением зимы 2024-2025 годов компания "Укрэнерго" анализирует несколько вариантов развития событий, один из которых предусматривает серьезные ограничения энергоснабжения. Прогнозы учитывают возможность массированных обстрелов критической инфраструктуры, что может существенно усложнить зимний период для энергосистемы страны.