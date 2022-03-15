Государственная миграционная служба возобновляет работу: какие услуги можно получить и куда обращаться

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С 15 марта приступают к работе территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы в районах, где не ведутся активные боевые действия.

Украинцам будут предоставлять административные услуги. Среди них: оформление ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание; вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки; продление срока действия загранпаспортов; внесение в загранпаспорта сведений о детях.

В региональные управления миграционной службы смогут обращаться украинцы, потерявшие документы, срок действия которых истек, которые хотят получить ID-карту и т.д. Обслуживаются все граждане вне зависимости от места прописки. График работы следует уточнять в каждой области с учетом военного положения.

Телефоны территориальных органов:

В Винницкой области 380432673301; в Волынской 380322284076; в Днепропетровской 380 567 203 017; в Донецкой 380955385703; в Житомирской 380987090601; в Закарпатской 380 312 640 565; в Запорожской 380681791111; в Ивано-Франковской 380 342 553 112; в Кировоградской 380 522 321 811; во Львовской 380 322 614 902; в Николаевской 380 512 374 007; в Одесской 380487053168, 380501902621; в Полтавской области 380 532 565 145; в Ровенской 380 362 699 434, 380 362 634 508; в Сумской 380 506 377 737; в Тернопольской 380 352 271 389; в Хмельницкой 380 932 738 510; в Харьковской 380677186843; в Черкасской 380472541139; в Черновицкой 380372550461, 380372550461; в Черниговской области 380939988760; в Киеве и Киевской области 380 936881903; Колл-центр ГП "Документ" (информация о работе центров "Паспортного сервиса") 38 044 597 87 77.

Как сообщал портал, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, 15 марта с 9 часов утра открываются девять гуманитарных коридоров для эвакуации граждан. Об этом сообщают на сайте Офиса президента.



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