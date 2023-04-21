Госпогранслужба молчит, как главный юрист «ПриватБанка» уехал за границу во время войны

Государственная пограничная служба Украины не ответила на официальный журналистский запрос издания "Комментарии" относительно того, как руководитель направления по юридической координации деятельности АО КБ "ПриватБанк" Олег Лазовский смог уехать из страны в начале полномасштабного вторжения российской федерации. Эта тема вызвала общественный резонанс, потому что, по словам блогера Владимира Макаровского, Лазовский это сделал незаконно через границу со Словакией. Сейчас он живет в Швейцарии, получая зарплату за средства украинских налогоплательщиков, и при этом является поклонником "русского мира". Однако, несмотря на это, никакой информации от ГНСУ "Комментарии" не получили, хотя прошло более 14 рабочих дней, отведенных на ответ законодательством Украины.

ПриватБанк. Фото: из открытых источников





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Олег Владимирович Лазовский – руководитель направления юридической координации деятельности АО КБ "ПриватБанк". Сразу в начале войны Олег Лазовский через словацко-украинскую границу выехал в Швейцарию, где и находится и на сегодняшний день. Несмотря на существующий запрет работникам субъектов хозяйствования государственного сектора экономики работать дистанционно, прямо установленная в постановлении кабмина от 26 апреля 2022 г. № 481, Олег Лазовский не спешит возвращаться в Украину и продолжает получать зарплату за счет государственного банка, а следовательно, за счет налогоплательщиков", — написал Владимир Макаровский.

Кроме того, по словам Макаровского, Лазовский родился в Крыму и является поклонником "русского мира", что подтверждается скриншотами с его страницы Facebook.

"Если погрузиться в страницу Олега на Facebook, то можно знать много интересного. Начнем с того, что Олег Лазовский уроженец Крыма и много лет проживал там. На сегодняшний день в Крыму проживает мать Олега Лазовского, возможно, после оккупации Крыма приняла российское гражданство. Сразу после вторжения российской федерации на территорию Крыма Олег Лазовский на страницах социальных сетей начинает осуществлять активную пропаганду власти оккупанта, выражает открытое удовлетворение ею, постится оккупантские сайты и просвещает своих подписчиков в facebook по изменениям в Крыму со ссылками на российские ресурсы. Господин Лазовский не стесняется постить пропагандистский ролик о строительстве керченского моста оккупационными властями. Несмотря на оккупацию Крыма и рашистскую агрессию, Олег Лазовский регулярно ездит в Крым и РФ. Такое поведение "нашего героя" наталкивает на мысль, а не Олег Лазовский сторонником рашистской власти? Возможно, уроженец Крыма давно ждал прихода в Крым россиян? Делая итог всего указанного, следует задать вопрос руководству НБУ. Почему в такой должности государственного банка до сих пор работает человек, который, похоже, является сторонником власти оккупанта и, несмотря на законодательные запреты, проживает во время войны в другой стране еще и за счет государства?", — отметил Владимир Макаровский.

"Комментарии" еще раз публично обращаются в Государственную пограничную службу Украины с просьбой проверить вышеуказанную информацию и предоставить официальный ответ.



