Госкомпнию обвинили в распродаже газа, предназначенного для обеспечения теплом и электричеством населения

Государственная компания "Укрнафта" продает газ, который, согласно постановлению правительства, должен использоваться исключительно для производства электрической энергии и тепла для обеспечения потребностей населения. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, такая ситуация серьезная проблема, поскольку может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

"Я требую от руководства "Укрнафты" дать четкое объяснение, почему компания, возглавляемая Корецким, продает природный газ, который согласно решению правительства должен идти на нужды украинцев. Это газ, который должен использоваться для обеспечения энергоснабжения в домах граждан, а не на перепродажу", — отметил Гончаренко в своем обращении.

Депутат также подчеркнул, что такие действия компании ставят под вопрос эффективность государственного контроля над распределением энергетических ресурсов и создают потенциальную угрозу национальной безопасности.

"Происходящее в "Укрнафте" выглядит как злоупотребление и нарушение государственных интересов. Газ, который должен быть использован для обеспечения тепла и света в домах граждан, продается частным фирмам без какой-либо прозрачности и контроля", — заявил он.

Гончаренко добавил, что требует немедленных разъяснений со стороны компании и призвал правительство и правоохранительные органы принять срочные меры для пресечения этого нарушения.

"Этот вопрос не только экономической стабильности, но и национальной безопасности, поскольку от этого зависит способность страны пройти следующую зиму без перебоев с энергоснабжением", — подытожил депутат.

"Комментарии" уже писали, что весь год после национализации рентабельного актива "Укрнафта" упоминалась в отечественных СМИ в основном не из-за каких-то грандиозных успехов на топливном рынке и разрушениях схем, а как раз наоборот.