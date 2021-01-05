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Гороскоп на вторник 5 января для каждого знака Зодиака

Не возбраняется сочетать отдых с работой. Если такая «отпускная» поездка еще и позволит вам проявить себя в профессиональной сфере,- считайте, что вам повезло – подобный труд будет щедро вознагражден во всех смыслах

сегодня, 06:05
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на вторник 5 января для каждого знака Зодиака

Гороскоп на вторник 5 января для каждого знака Зодиака

Фото: kolobok.ua

Овен

Возможны финансовые потери, постарайтесь просчитать свои шаги в работе. Не ссорьтесь с руководством, может плохо сказаться  в дальнейшем на вашей должности.

 Телец

Велика вероятность некоторого повышения финансового положения – выигрыша, находки или подарка.

Близнецы

Не  расстраивайтесь и не падайте духом, если перед вами стоят трудности. Приложите  немного терпения и все должно наладиться.

Рак

Все задуманное вами должно воплотиться в жизнь. Не отказывайте друзьям, если  они к вам обратились  за помощью и помощь кажется вам мизерной.

Лев

Если вы работаете в торговле — возможны финансовые бонусы,  если вы работаете в  творческой профессии — можете получить  гонорар за проделанную  работу.

Дева

Вы можете получить  деньги, на которые вы даже уже и не  рассчитывали. Если не получится с финансами в этот день, не переживайте, вы все равно получите приятный бонус.

 Весы

Хороший день для любовных отношений. Уделяйте внимание своему  любимому человеку.

Скорпион

День  для  начала или планирования путешествия или отдыха.  Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах

Стрелец

Для мужчины-стрельца хорошее время в бизнесе, планирование проектов и возможностей. Для  женщин-стрельцов звезды рекомендуют присмотреться к близкому человеку, он может выдавать себя  не за того человека.

 Козерог

Обычный рабочий день для  планирования работы и настроя на работу.

Водолей

Не впадайте в депрессию и не  идите  на конфликт со своей второй половинкой.

Рыбы

Вместе с друзьями и единомышленниками стройте планы на будущее в области создания совместных предприятий.

Напомним, 4 января хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком.


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Источник: https://mixnews.lv/
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