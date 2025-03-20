Гордона в сети сравнили с бездомным: он отреагировал (ВИДЕО)

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео из сети, где автор пишет: "Решил выбросить свои ненужные вещи в помойку… бомжи с района на следующее утро".

Гордон на интервью с Чичваркиным, прогуливаясь по Киеву

На видео парень сначала выбрасывает вещи, а на другом кадре идет интервью Дмитрия Гордона с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным, которое записывалось в Киеве.

Дмитрий Гордон подписал это видео: "Элитные бомжи с района".

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оливудская актриса Джессика Альба присутствовала среди гостей на вечеринке к 50-летию Евы Лонгории на яхте, где была одета в белую майку-корсет, джинсы с высокой посадкой и босоножки.

Напомним, портал "Комментарии" писал,

Журналисты журнала People заметили, что джинсы с шипами широкого кроя, в которых была Альба от фирмы Reformation, стоят всего 218 долларов, что для голливудской звезды довольно немного. Однако на актрисе они выглядели потрясающе, визуально удлиняли ноги и подчеркивали тонкую талию, которой, кстати, звезда не может похвастаться.

Часто журналисты, обсуждая ее фигуру в купальнике, отмечали, что актриса стройна, однако нет фигуры "песочные часы", когда талия достаточно заметна по сравнению с бедрами. Но джинсы сделали свое дело. Актриса "Фантастической четверки" дополнила образ серебристыми босоножками, что придало праздничности и гламуру, учитывая вечеринку на яхте.