Google-тренды: 10 самых популярных людей к которым интерес украинцев рос больше всего в 2023 году

Компания Google в конце года публикует тренды по нескольким категориям. Одним из таких стал тренд к персонам интерес к которым возрос больше всего. Лидером в Украине по этому показателю стал министр обороны Рустем Умеров.

Самые популярные запросы по поиску персон в Украине

6 сентября 2023 года Рустем Умеров стал 18 министром обороны Украины и заменил на этом посту Алексея Резникова. Больше всего запросов относительно Умева у Google состоялось с 3 по 9 сентября.

На втором месте в гугл-трендах оказался блоггер и бывший ведущий проекта "Подкаст-терапия" Спартак Суббота. Блоггер попал в скандал в апреле 2023 года. Тройку лидеров по трендам Google среди людей замыкает блоггер и бывший советник ОП Алексей Арестович.

Также в список трендов Гугл попали спортсмены Александр Усик и Михаил Мудрик, глава ГУР Кирилл Буданов, президент России Владимир Путин, языковед Ирина Фарион и другие.

Посмотреть список персон, которые попали в гугл-тренды украинцев в 2023 году можно ниже:

1) Рустем Умеров

2) Спартак Суббота

3) Алексей Арестович

4) Александр Усик

5) Владимир Путин

6) Михаил Мудрик

7) Кирилл Буданов

8) Дмитрий Линартович

9) Ирина Фарион

10) Гарик Бирча

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