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Google-тренды: 10 самых популярных людей к которым интерес украинцев рос больше всего в 2023 году

Google опубликовал ежегодные тренды, в том числе и самые популярные запросы, касающиеся поиска людей.

сегодня, 16:18
Автор:
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Slava Kot
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Компания Google в конце года публикует тренды по нескольким категориям. Одним из таких стал тренд к персонам интерес к которым возрос больше всего. Лидером в Украине по этому показателю стал министр обороны Рустем Умеров.

Google-тренды: 10 самых популярных людей к которым интерес украинцев рос больше всего в 2023 году

Самые популярные запросы по поиску персон в Украине

6 сентября 2023 года Рустем Умеров стал 18 министром обороны Украины и заменил на этом посту Алексея Резникова. Больше всего запросов относительно Умева у Google состоялось с 3 по 9 сентября.


На втором месте в гугл-трендах оказался блоггер и бывший ведущий проекта "Подкаст-терапия" Спартак Суббота. Блоггер попал в скандал в апреле 2023 года. Тройку лидеров по трендам Google среди людей замыкает блоггер и бывший советник ОП Алексей Арестович.

Также в список трендов Гугл попали спортсмены Александр Усик и Михаил Мудрик, глава ГУР Кирилл Буданов, президент России Владимир Путин, языковед Ирина Фарион и другие.

Посмотреть список персон, которые попали в гугл-тренды украинцев в 2023 году можно ниже:

  • 1) Рустем Умеров
  • 2) Спартак Суббота
  • 3) Алексей Арестович
  • 4) Александр Усик
  • 5) Владимир Путин
  • 6) Михаил Мудрик
  • 7) Кирилл Буданов
  • 8) Дмитрий Линартович
  • 9) Ирина Фарион
  • 10) Гарик Бирча

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых коррумпированных странах мира в 2023 году. Согласно новому рейтингу, наиболее коррумпированные страны мира находятся преимущественно в Африке, Азии и Америке. Попала ли в список Украина.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших странах для жизни и работы, выбранных иностранцами. На первом месте оказался неожиданный лидер которого мигранты хвалят за варианты отдыха, дружелюбных жителей, культуру и доступное жилье.



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Источник: https://trends.google.com/trends/yis/2023/UA/?hl=en-US&fbclid=IwAR37YJtHcAODhYt7jj5kZ6BVPe0azjlF-WkYJ5rXd01S8Ynp6t1nPh13Tdo
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