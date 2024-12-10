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Google обнародовал самые популярные запросы года: узнайте, есть ли среди них ваши

Украинцы искали Сырского, свет и дубайский шоколад: главные тренды Google

сегодня, 11:22
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Черновалова Кристина

Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинцев за 2024 год и некоторые результаты впечатляют. Главная тема года – "График отключения света". На фоне постоянных энергетических вызовов эта тема вызвала неоспоримый интерес. Футбольные страсти не отстают: второе место занял "Евро 2024". А вот на третьей позиции оказался запрос "Сырский".

Google обнародовал самые популярные запросы года: узнайте, есть ли среди них ваши

Что украинцы искали в 2024-м: Google представил топ-запросы года

Google обнародовал самые популярные запросы года: узнайте, есть ли среди них ваши - фото 2

В категории самых популярных персон Александр Сырский бесспорно стал лидером. Его имя все чаще появляется в новостях, и это сказалось в поисковых трендах. Не остались без внимания украинцев Александр Усик, Камала Гаррис и Дональд Трамп. Но самое большое удивление вызвала Клавдия Петровна, ставшая настоящей интернет-звездой благодаря мемам.

Google обнародовал самые популярные запросы года: узнайте, есть ли среди них ваши - фото 3

Этот год принес немало грустных новостей. В поисках информации о потерях 2024 украинцы чаще всего вводили в Google имена Ирины Фарион, Алексея Навального и легендарного французского актера Алена Делона.

Google обнародовал самые популярные запросы года: узнайте, есть ли среди них ваши - фото 4

Победу в категории "Фильмы" одержал украинский документальный хит "20 дней в Мариуполе". За ним — продолжение любимых лент: "Мысками наизнанку 2" и "Дюна. Часть вторая". Незаурядный ажиотаж вызвал стильный и загадочный "Солтберн", а также мистическая "Конотопская ведьма", поразившая даже самых взыскательных киноманов.

2024 четко обозначил тенденцию к энергетической автономии: украинцы чаще всего искали EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Но и трендовые вещи не остались без внимания – в частности, дубайский шоколад, сквиш-лапки и тюбинги для зимних развлечений.

Как обычно, украинцы активно пытались разобраться в новых терминах. Что такое МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ? Что означают слова "террикони", "чиназес" и "квадроберы"? А очереди отключения света и справки ОК-7 оставались постоянными вопросами года.

Google обнародовал самые популярные запросы года: узнайте, есть ли среди них ваши - фото 5

Предыдущие годы были не менее насыщенными. В 2023 году украинцы чаще всего искали "Карту воздушных тревог", а в 2022 году главными трендами были "Новости Украины" и "єпомога".

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство экономики Украины совместно с Минцифры и Google Украина презентовали новую образовательную платформу для обучения навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ).



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Источник: https://ukraine.googleblog.com/2024/12/google-2024.html?m=1&fbclid=IwY2xjawHE2D5leHRuA2FlbQIxMAABHX9lm_68r565Hb2tyou285V5mE_mqEvguURBmYpXHTA1CYInEc9KlyIdZw_aem_931xwkNpusu0WbbNlr9X0w
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