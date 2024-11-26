Гончаренко призывает уволить Умерова: постановление уже в Раде

Народный депутат Алексей Гончаренко выступил с громким заявлением о деятельности министра обороны Украины Рустема Умерова. Депутат объявил о регистрации постановления в Верховной Раде, которое предусматривает увольнение главы оборонного ведомства. По его словам, после отставки необходимо возбудить уголовные дела и добиться строгого наказания для министра.

Гончаренко регистрирует постановление об увольнении министра

"Умеров должен уйти в отставку. Я уже зарегистрировал постановление об его увольнении. После этого должны быть уголовные дела. Надеюсь, коллеги поддержат, и мы избавимся от этого мощника как можно скорее", — заявил Гончаренко в своих социальных сетях.

Читайте на портале "Комментарии" — Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны Украины.

Напомним, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду в Южную Корею с просьбой помочь Украине в предоставлении необходимого вооружения. Этот визит называют важным, потому что Южная Корея является той страной, которая имеет огромное количество столь необходимого Украине оружия. Но раньше Сеул всеми способами отказывался активно помогать Украине. Теперь после того, как подтвердился факт участия военных КНДР в войне против Украины, появились основания, что ситуация может измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник.