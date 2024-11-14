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Гончаренко о задержании Шевченко: "Теперь он предатель? А где вы были раньше?"

Гончаренко о скандальном задержании Шевченко: почему о его измене заговорили только теперь

сегодня, 16:44
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Черновалова Кристина

Недавнее задержание народного депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в государственной измене, всколыхнуло политические круги и повлекло за собой бурные комментарии.

Гончаренко о задержании Шевченко: "Теперь он предатель? А где вы были раньше?"

Гончаренко о задержании Шевченко: почему только сейчас возникли вопросы

Одно из самых резких заявлений сделал его коллега Алексей Гончаренко. Нардеп в жесткой форме заявил, что предыдущая деятельность Шевченко давно должна была вызвать внимание правоохранителей. Гончаренко назвал это "дурдомом" и задал вопрос: почему реакция появилась только сейчас?

"Интересно, а раньше никто не догадывался, что Шевченко может быть предателем?" – спросил Гончаренко. Он напомнил, что Шевченко и раньше проявлял себя с неоднозначной стороны. В 2022 году он встречался с Александром Лукашенко, а затем появился в Верховной Раде в военной форме, заявив, что является сотрудником Главного управления разведки. Но ГУР сразу отмежевалось от этих слов, подчеркнув, что Шевченко никогда не работал в их рядах.

Гончаренко не скрывал своей обеспокоенности возможным сценарием бегства Шевченко за границу.

"Я надеюсь, меру пресечения выберут быстро. Потому что этот герой-разведчик может побежать в гости к Дмитруку за границу", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Евгения Шевченко. По материалам дела фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Народный депутат Евгений Шевченко, обвиненный в государственной измене, через соцсети обратился к Александру Дубинскому.



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