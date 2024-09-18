Голосование за топ-блогеров Украины: кто в списке кандидатов

В октябре украинцы решат, кого из блогеров они считают лучшими. Голосование продлится до 14 октября, и каждый имеет возможность повлиять на результаты этого рейтинга, который включает популярных блогеров. Среди номинантов — фигуры, вызывающие споры и даже обвинения в предательстве.

Журнал устроил голосование за топ-блогеров Украины: в список попали предатели

Ежегодно украинское издание "Фокус" публикует список из 200 блогеров, которые влияют на общественное мнение. В этом году список получился особенно разнообразным: от блогеров, активно поддерживающих Вооруженные Силы Украины, до тех, кто вызывает общественное возмущение своими высказываниями.

Анна Алхим, несмотря на многочисленные скандалы и отказ от перехода на украинский язык, занимает 28 место в рейтинге. Её публичное увлечение российскими медиа и исполнителями, в частности, выступление с песней российской певицы Асты, продолжает разжигать дебаты вокруг её фигуры.

Татьяна Коряк, известная своими провокационными заявлениями о ситуации в Украине, находится на 69 месте. Её комментарии, описывающие украинских военных как "мясо" и обвинения в адрес украинской власти в "геноциде", вызвали волну негодования и подвергли её серьезной критике.

Александр Волошин, занимающий 8 место в рейтинге, находится сейчас в Испании. После побега из страны он записал видео, в котором назвал себя жертвой украинской системы и объявил, что не вернется, пока она не изменится.





Блогосфера Украины переживает времена перемен. Некоторые блогеры выбрали путь поддержки военных усилий, другие же уехали, чтобы поддерживать страну из-за рубежа. Рейтинг "Фокуса" является не просто списком популярных личностей, но и зеркалом общественных настроений, которое покажет, кого из современных инфлюенсеров украинцы видят своими настоящими героями.