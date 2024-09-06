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Голосеевскую прокуратуру обвинили в заказном деле и помощи рейдерам: детали

Владелец "Текстиль-Контакта" привел факты заказного дела об ущербе государству

сегодня, 10:55
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Кравцев Сергей

Александр Соколовский, глава Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности и владелец предприятий по производству военной формы, заявляет об открытии против него заказного дела. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает Интерфакс.

Голосеевскую прокуратуру обвинили в заказном деле и помощи рейдерам: детали

Александр Соколовский обвинил Голосеевскую прокуратуру в заказном деле

Издание отмечает, что просматривается классический случай, когда рейдеры работают в одной связке с представителями правоохранительных органов.

Заказчиком дела, говорится в материале, является бывший депутат Киевсовета Сергей Котвицкий, исполнителями – прокурор Шаповалов и полицейский Никоненко.

Авторы материала объясняют, что дело касается остановленного проекта – нескольких тысяч квадратных метров заброшенных зданий бывшего пионерлагеря на окраине Киева на площади 10 га. Для проекта подыскивается соинвестор, а городу идет плата за землепользование.

Однако, отмечает СМИ, некоторое время назад на него вышел эксдепутат Киевсовета Сергей Котвицкий с предложением забрать это предприятие, построить там коттеджный городок, а затем рассчитаться квадратными метрами. Затем последовало возбуждение уголовного дела Голосеевской прокуратурой и предложение Котвицкого "что-то решать", на которое Соколовский не отреагировал, и год назад к нему и еще на 6 локаций уже пришли с обыском.

"Позже риэлторы выставили объект на продажу, а размещение объявления заказал Котвицкий, после чего прокурор Александр Шаповалов "случайно" наткнулся на это объявление и использовал его как основание "для расследования криминала", а упомянутый эксдепутат снова предложил "урегулировать вопрос" с прокуратурой. , но получил отказ. И вот на прошлой неделе директору предприятия и партнеру Соколовскому в один день вручают подозрения. И сразу они получают вызовы в суд для определения меры пресечения", — сообщает Интерфакс.

В материале говорится, что прокурор Шаповалов предложил суду для каждого из них залог в сумме 23 млн грн.

Журналисты обращают внимание, что несколько предприятий Александра Соколовского признаны стратегическими для обороны и экономики, на 12 фабриках работает более 1500 человек и только за 2023 год его предприятия уплатили 442 млн грн налогов.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1012006-amp.html
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