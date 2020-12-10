Голливудские звезды устроили забавный челлендж в Instagram (Фото)

Даже во время пандемии голливудские звезды нашли как развлечь себя и своих подписчиков в Инстаграме. Знаменитости устроили праздничный рождественский челлендж в Instagram и уже запостили смешные и странные фото.

Новогодний челлендж в Инстаграме - в чем суть. Фото instagram.com/nicolekidman

Суть челленджа заключается в том, чтобы прилепить к своей фотографии вырезку другого человека. Причем персонаж должен размещаться прямо на плече. Участники челленджа должны выбирать героя фото так, чтобы его имя рифмовалось с именем автора коллажа.

Акция похожа на новогоднюю традицию Elf on the Shelf (Эльф на полке). Накануне рождественских праздников родители сажают на полку маленького игрушечного эльфа, который будет докладывать Санта Клаусу, как вел себя малыш.

Челлендж уже поддержали Элизабет Бэнкс, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Гадот, Натали Портман, Марк Руффало, Шэрон Стоун, Мэрайя Кэри.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что 23-летняя Лаура из канадского города Саанич в результате несчастного случая потеряла память и забыла даже о том, что она замужем. Мужчине девушки пришлось еще раз делать ей предложение.

Напомним, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты.

Также ученые установили, что "Вифлеемская звезда" взошла на небе в 1623 году. Но в то время явление было незаметным из-за яркости Солнца, ведь тогда обе планеты подошли на максимально близкое расстояние к светилу.

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