GNT Group опровергает обвинения в якобы "незаконных действиях" в отношении залогового зерна

GNT Group, управляющая зерновым терминалом "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском порту, опровергает обвинения американской инвестиционной компании "Innovatus Capital Partners" в якобы незаконных действиях в отношении залогового зерна на сумму $25 млн, что хранилось на терминале. Об этом говорится в соответствующем заявлении GNT Group, которое есть в распоряжении редакции.

GNT Group. Фото: из открытых источников

Как сообщают в GNT Group, сразу после начала полномасштабной войны, 25 февраля 2022 года, "Олимпекс Купе Интернейшнл" проинформировал "Innovatus Capital Partners" о невозможности обеспечения хранения зерна и контроля его качества из-за военных рисков, отсутствия необходимых мощностей для длительного хранения зерновых и невозможности ротации груза через ракетные атаки. В компании подчеркивают, что смогли получить доступ к терминалу только в начале мая 2022 года.

GNT Group подчеркивают, что при хранении зерна его несколько раз инспектировали соответствующие международные сертификационные компании. В частности, компания Cotecna к началу войны в феврале 2022 года подтвердила наличие зерна, переданного в залог Innovatus Capital Partners на терминале, а 13 мая 2022 года международная инспекционно-сертификационная компания Burau Veritas провела инспекцию этого зерна и обнаружила и задокументировала его порчу. . “Влажное зерно в закрытом пространстве может быть взрывоопасным в случае попадания снаряда в силос. Поэтому руководство терминала приняло решение немедленно вывести испорченное зерно на утилизацию. После начала работы зернового коридора свежие партии зерна были возвращены на мощности терминала Олимпекс Купе Интернейшнл, — объясняет портовый оператор.

С начала октября 2022 года руководство GNT Group продолжало переговоры по погашению задолженности в размере $20 млн перед Innovatus Capital Partners, который выразил желание поскорее завершить свои операции в Украине и принять оплату долга с существенным дисконтом. В настоящее время GNT Group не может завершить погашение долга из-за блокирования со стороны другого кредитора — Argentem Creek Partners LP, требующего погашения долгов на Pari Passu (равных) условиях. 13 декабря 2022 г. GNT Group подтвердило свое желание погасить долг перед Innovatus Capital Partners в коммуникациях с управляющим директором фонда Аной Фирмато, но согласие на это от Argentem Creek Partners LP не было получено.

Как уверяют в GNT Group, со своей стороны компания готова приложить все усилия для разрешения этой непростой для всех ситуации и надеется на открытую конструктивную позицию кредиторов. "Мы уверяем, что объем груза на терминале достаточен для расчета по нашим долговым обязательствам", – отмечает портовый оператор.

Напомним, "Олимпекс Купе Интернешнл" – одна из крупнейших частных стивидорных компаний, оперирующая зерновым терминалом в Одесском морском порту. В прошлом году, по данным портала "Порты Украины", компания с показателем 180 тыс. т занимала 11 место в рейтинге портовых терминалов Украины за объемам одновременного хранения зерновых.





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