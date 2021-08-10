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Главой Нацполиции может стать Аброськин, проходящий по двум уголовным делам, — СМИ

Вячеслава Аброськина в прессе называют одним из главных кандидатов на пост руководителя Нацполиции Украины

сегодня, 15:36
Автор:

Станислав Молчанов

Бывший первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин, нынче занимающий пост ректора Одесского государственного университета внутренних дел, может претендовать на должность главы Национальной полиции Украины. Такую информацию сообщает издание "Вести".

Главой Нацполиции может стать Аброськин, проходящий по двум уголовным делам, — СМИ

Вячеслав Аброськин. Фото из открытых источников

Журналисты тщательно проанализировали биографию чиновника. Оказалось, что Аброськин предпочитает не распространяться о периоде пребывания в Крыму, которое длилось до оккупации полуострова Россией. "Вести" пишут, что в 2013 году имя Аброськина якобы всплыло в вопросе крышевания наркоторговли, что могло привести к его увольнению "по собственному желанию". Однако, уточняют журналисты, из-за прихода российских оккупантов ситуация кардинально изменилась.

Главой Нацполиции может стать Аброськин, проходящий по двум уголовным делам, — СМИ - фото 2

По прибытию на материковую Украину, информируют "Вести", Аброськин якобы сформировал для себя образ патриота благодаря активности в соцсетях.

"Став главой полиции Донецкой области, он "бросился воевать не с оккупантами, а с волонтерами на фронте и со своими коллегами по службе" и окружил себя сотрудниками по принципу личной преданности, — подчеркивают авторы материала. — Одной из таких преданных Аброськину стала Елена Чекан, сделавшая стремительную карьеру от помощника дежурного отдела милиции в Селидовом в 2013 году до майора в уголовном розыске Лимана в 2014".

Главой Нацполиции может стать Аброськин, проходящий по двум уголовным делам, — СМИ - фото 3

Также журналисты "Вестей" отмечают, что женщины имеют большое значение для Вячеслава Аброськина. В пример авторы приводят полицейские ансамбли барабанщиц, которые были созданы чиновником сначала в Мариуполе, а позже — и в Одесском госуниверситете.

"Эти ансамбли он использовал в качестве своеобразных конкурсов красоты", — сообщается в материале "Вестей".

Главой Нацполиции может стать Аброськин, проходящий по двум уголовным делам, — СМИ - фото 4

Имя Аброськина также всплывало в скандале о якобы вымогательстве и получении взятки размером 800 тысяч долларов. Как отмечают "Вести", именно такая сумма была запрошена в качестве выкупа за российского криминального авторитета Пана, задержанного в Днепре в 2016 году.

"Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по этому факту, и оно до сих пор не закрыто", — отмечают "Вести".

Главой Нацполиции может стать Аброськин, проходящий по двум уголовным делам, — СМИ - фото 5

Журналисты не упустили и тот момент, что это не единственное дело в ГБР, открытое против Аброськина. Второй инцидент касается якобы присвоения чиновником служебной квартиры в Киеве. "Вести" утверждают, что Аброськин вроде как получил жилье за две недели до своего увольнения с поста первого зама Нацполиции и бесплатно оформил на себя.

Таким образом, вероятный кандидат на главу Нацполиции может фигурировать в двух уголовных делах.


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Источник: https://vesti.ua/strana/abroskin-s-dvumya-nezakrytymi-ugolovnymi-delami-mozhet-vozglavit-natspolitsiyu
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