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Главный слуга народа в ВР Арахамия ушел на самоизоляцию

Повторный тест на коронавирус Давида Арахамии дал отрицательный результат

сегодня, 15:42
Автор:

Сергей Медведев

Эпидемия коронавируса коснулась не только простых граждан, но и тех, кто стоит у власти. То и дело, один-другой депутат заявляет о том, что заболел COVID-19. После президента Зеленского, сомнительную "инициативу" подхватили и Слуги Народа в Верховной Раде. Так, о прискорбном факте заболевания уже заявил глава фракции СН Давид Арахамия. Впрочем, второй тест депутата дал уже отрицательный результат, сообщает пресс-секретарь Юлия Палийчук.  

Главный слуга народа в ВР Арахамия ушел на самоизоляцию

"На данный момент я не могу подтвердить, что у председателя фракции коронавирус. Он сдал один тест – он был положительный, другой – оказался отрицательный. Ждем результатов повторного тестирования, надеемся, завтра будет известен", – сказала Палийчук.

Так же, сотрудница для общения с прессой не преминула отметить, что сама перенесла заболевание, но общается с депутатом по телефону. По ее мнению, регулярные сдачи тестов — это нормальная процедура для политика.

"Как человек, который переболел коронавирусом, могу сказать, что это болезнь, которая ни на какую другую не похожа. Мы общались по телефону, говорил, что чувствует себя хорошо. Давид Арахамия почти каждую неделю сдает тест, потому коммуницирует с людьми. А сейчас такая ситуация, когда многие во фракции заболели. Сдача теста – плановая процедура для него", – добавила она.

Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде глава фракции Слуга народа Давид Арахамия обматерил нардепа Николая Тищенко из-за голосования за госбюджет-2021.   Неудачная попытка проголосовать законопроект закончилась тем, что спикер Разумков попросил подойти к себе лидеров фракций. Туда же направился и Давид Арахамия.  Далее к трибуне подошел нардеп от "Слуг народа" Николай Тищенко, который возмутился тем, что двое депутатов не успели нажать заветные кнопки.  "Не успели? На работу надо, бл*ть, ходить, Коля. Где ты был?", — ответил Арахамия скандальному Тищенко, известному по нарушениям в киевском ресторане "Велюр", который ассоциируют с нардепом.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/arahamiya-zdav-pozitivnij-test-na-covid-19.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
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