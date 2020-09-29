Главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала покинул свою должность

Главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

"С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь", — написал он.

По данным СМИ, основной причиной ухода стал конфликт с создателем платформы Степаном Светловым, вместе с которым они сейчас пребывают в Польше в эмиграции. Стороны просто не сошлись на векторе развития проекта и путях дальнейшего продвижения.

На данный момент на NEXTA подписано более двух миллионов человек. Данный телеграм-канал во многом служил рупором оппозиции во время президентской кампании, а в дальнейшем рассказывал о событиях с акций протеста в Беларуси и не только.









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