Главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала покинул свою должность

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Владимир Лавский
Главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По данным СМИ, основной причиной ухода стал конфликт с создателем платформы Степаном Светловым, вместе с которым они сейчас пребывают в Польше в эмиграции. Стороны просто не сошлись на векторе развития проекта и путях дальнейшего продвижения.
На данный момент на NEXTA подписано более двух миллионов человек. Данный телеграм-канал во многом служил рупором оппозиции во время президентской кампании, а в дальнейшем рассказывал о событиях с акций протеста в Беларуси и не только.
Как ранее сообщали "Комментарии", 25 сентября случился массовый сбой в работе телеграма.
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