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Главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала покинул свою должность

Телеграм-канал Nexta на данный момент остался без главного редактора

29 сентября 2020, 14:40
Автор:

Владимир Лавский

Главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он написал на своей странице в твиттере. 

Главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала покинул свою должность

"С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь", — написал он. 

По данным СМИ, основной причиной ухода стал конфликт с создателем платформы Степаном Светловым, вместе с которым они сейчас пребывают в Польше в эмиграции. Стороны просто не сошлись на векторе развития проекта и путях дальнейшего продвижения. 

На данный момент на NEXTA подписано более двух миллионов человек. Данный телеграм-канал во многом служил рупором оппозиции во время президентской кампании, а в дальнейшем рассказывал о событиях с акций протеста в Беларуси и не только. 


Как ранее сообщали "Комментарии", 25 сентября случился массовый сбой в работе телеграма. 



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