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Главный раввин Украины проклял всех, кто молчит о войне (ВИДЕО)

Раввин остался в Украине и высказался о бомбардировке Бабьего Яра

1 марта 2022, 23:34
Автор:

Лиля Воробьева
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Главный раввин нашей страны, глава Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин Асман Моше Реувен обратился к жителям России остановить войну в Украине.

Главный раввин Украины проклял всех, кто молчит о войне (ВИДЕО)

Асман Моше Реувен (скриншот с видео)

По словам главного раввина, государство, воевавшее с фашистами в 1941 году, сейчас сбрасывает бомбы на мирных жителей в Харькове, Киеве и Одессе. Недавно обстреляли Бабий Яр. Три ракеты полетели туда. В Бабьем Яру лежит 200 тысяч убитых евреев. Ко мне обращаются киевляне разных национальностей и просят о помощи. Каждый день я стараюсь оказать помощь мирным жителям.

Асман Моше Реуве сказал, что он никуда не уехал из Украины. Гордится тем, что находится на стороне света, а не тех, кто уничтожает людей.

"Запомните – тот кто молчит, тот соучастник преступления. Это – военное преступление, преступление против человечества. Я даже представить не мог, что мне придется погибнуть под российскими снарядами. Я там родился, ходил в школу. А в РФ молчат", — возмущается главный раввин нашей страны

Асман Моше Реуве отметил, что представители израильской армии, даже когда уничтожают террористов, стреляют высокоточной ракетой, чтобы не погибли мирные люди. Сейчас на нашей земле уничтожают мирных жителей с помощью "Градов", танков, ракет. Это – война! Когда и я погибну – пусть слова проклятия будут на тех, кто предпочитает молчать и выступать, как соучастники такого страшного преступления.

Он призывает людей следовать за светом, отгоняющим тьму.

"Благословляю вас, небезразличные люди", — подытожил главный украинский раввин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что для граждан России создали сайт со статистикой военных преступлений и потерь армии РФ в Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=707535697047212
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