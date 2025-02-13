Главный раввин России выдал дочь за сына раввина Одессы: где гуляли свадьбу года (ВИДЕО)

В Израиле 12 февраля состоялась свадьба (хупа) сына раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа – Шолема Вольфа. Его женой стала дочь главного раввина России Берла Лазара – Ривка Лазар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на израильское издание Mig News. Церемония прошла в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима.

Дети Берла Лазара и Шломо Вольфа пошли под хупу. Мазаль тов, конечно, но поймут не все. Фото: Джиган / Telegran (скрин)

Точный список гостей держится в секрете, однако СМИ пишут, что на торжестве присутствовали около 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины.

Гостей развлекал в том числе скандальный российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), который был гостем на свадьбе и пел для молодых в традиционном хасидском головном уборе (а также снял много видео). О том, біли ли на свадьбе другие звезды, на данный момент неизвестно.

Ранее в организации "Хабад Одесса" сообщали, что 2 декабря состоялась помолвка Шолема Вольфа и Ривки Лазар. Они, как отмечается, создали настоящую еврейскую семью, построенную на любви и согласии, говорилось в сообщении.

Берл Лазар (полное имя Шломо Дов-Бер Пинхос Лазарь), отец невесты — представитель любавичного хасидизма. Он родился в Милане, является гражданином США и РФ. У него всего 13 детей: пять сыновей и восемь дочерей. Пост главного раввина РФ Берл Лазар занимает почти 25 лет. Его старшие сыновья являются главными раввинами временно оккупированного Симферополя (Крым), Сочи и Краснодара.

Авраам Вольф, главный раввин Одессы и юга Украины с 1998 года, родился в Израиле, в городе Кирьят-Малахи.