Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к политикам, которые находятся в тыловых городах, с призывом не унижать наших защитников своими "экспертными оценками". Как передает издание "Комментарии", об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Валерий Залужный отметил, своими заявлениями о том, что идет подготовка к сдаче страны и о том, что враг без сопротивления оккупировал тот или иной пункт политики, которые сидят в глубоком тылу, лишь унижают наших воинов.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинская армия достойно дает отпор оккупационным войскам, которые еще недавно называли второй армией в мире.

Валерий Залужный подчеркнул, сегодня Россия остановлена абсолютно по всем направлениям, а те потери, которые есть у оккупационных войск они раньше никогда не видели. Это хорошо известно всем нашим соотечественникам, как и известно друзьям и партнерам Украины во всем мире.

По словам Залужного, некоторым политикам лучше оставить свои "экспертные оценки" при себе, тем более, что они их делают, находясь далеко от первой линии обороны страны. Далеко от первой линии обороны находятся их дети. Поэтому сегодня каждый должен стараться эффективно делать свою работу.

"Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – посоветовал Валерий Залужный.

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