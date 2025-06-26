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Главная проблема для украинцев: хуже атак россиян и оккупации

Коррупция оказалась основной проблемой украинцев.

26 июня 2025, 09:25
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Автор:
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Slava Kot

Украинцы считают коррупцию на государственном уровне самой острой проблемой, негативно влияющей на ситуацию в стране, даже большей угрозой, чем война с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Socis в начале июня 2025 года.

Главная проблема для украинцев: хуже атак россиян и оккупации

Украинцы назвали коррупцию главной проблемой. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования Socis, по мнению украинцев, наиболее негативно на ситуацию в стране влияет высокий уровень коррупции на государственном уровне – 48,5%. Влияние коррупции на бытовом уровне оценили в 14,4%, то есть втрое меньше. Следом за этим идут российские атаки дронами и ракетами – 41,7%, а также снижение уровня жизни населения – 41,1%.

К факторам влияния попали временно оккупированные территории – 34,9% и агрессивные методы мобилизации – 26,4%. Наименее отрицательно влияют перебои с электроснабжением – 3,1%.

По данным Socis, 44,2% украинцев оценивают нынешний уровень коррупции в Украине как очень высокий, еще 38,4% назвали его высоким. О среднем уровне коррупции указали 13,2% респондентов, а низкий – всего 1%.

Относительно того, кто несет ответственность за присутствие высокого уровня коррупции на государственном уровне, большинство украинцев считают, что власть в целом — 55,1%, антикоррупционные органы — 40,3%, президент — 31,2%, общество — 31%, Верховная Рада — 25,4%, правительство — 20,7%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи узнали, какое наказание украинцы хотят для коррупционеров. Большинство призывают к конфискации имущества и реального срока в тюрьме.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавших, что в Украине выросла бытовая коррупция.



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Источник: https://socis.kiev.ua/ua/2025-06-25/
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