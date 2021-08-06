Глава Минюста принял сторону российского олигарха в противостоянии жителей Николаева с НГЗ - эксперт

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Станислав Молчанов
Несмотря на давление власти и олигархического капитала, жители Николаева продолжают борьбу за свои права с собственниками Николаевского глиноземного завода. Об этом написал эксперт-экономист Александр Охрименко на своей странице в Facebook, передает УНИАН.
Николаевский глиняный завод - фото из открытых источников
По его словам, "пикантной деталью в этом деле является то, что конечный собственник НГЗ – российский олигарх Олег Дерипаска. А также то, что его сторону занял министр юстиции Денис Малюська, обвинивший экоактивистов в "рейдерстве"".
В издании также напоминают, что в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.
Весной 2021 года были опубликованы результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селена и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.
В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск "Стоп Шлам" правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. В сентябре предстоит рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ.
29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.
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