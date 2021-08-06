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Глава Минюста принял сторону российского олигарха в противостоянии жителей Николаева с НГЗ - эксперт

Активисты требуют Николаевский глиняный завод возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии и здоровью людей

сегодня, 09:40
Автор:

Станислав Молчанов

Несмотря на давление власти и олигархического капитала, жители Николаева продолжают борьбу за свои права с собственниками Николаевского глиноземного завода. Об этом написал эксперт-экономист Александр Охрименко на своей странице в Facebook, передает УНИАН. 

Глава Минюста принял сторону российского олигарха в противостоянии жителей Николаева с НГЗ - эксперт

Николаевский глиняный завод - фото из открытых источников

"С любопытством слежу за николаевским кейсом борьбы объединившихся экоактивистов (даже не так – простых граждан, которых жизнь заставила стать экоактивистами) против Николаевского глиноземного завода. По словам местных жителей, НГЗ отравляет экологию региона и здоровье людей, неправильно утилизируя отходы своего производства на протяжении 30 лет независимой Украины. Слова и собранные доказательства убедили суды нескольких инстанций и НГЗ обязали выплатить аж 9,2 миллиарда гривен компенсации. Это поистине революционный прецедент в украинской судебной системе и доказательство необходимости гражданам объединяться ради защиты своих прав", – считает Охрименко.

По его словам, "пикантной деталью в этом деле является то, что конечный собственник НГЗ – российский олигарх Олег Дерипаска. А также то, что его сторону занял министр юстиции Денис Малюська, обвинивший экоактивистов в "рейдерстве"".

"Спайка олигархического капитала и госбюрократии – не новость для Украины. А вот успешная борьба с ними со стороны простых граждан – новость, да еще и какая. Несмотря на давление с момента старта процесса, на самих активистов, на запугивание людей их поддерживающих, обвинение самой организации, которую местные организовали для борьбы за свои права – процесс продолжается и очень активно. В данном случае, давление на активистов иска против НГЗ – способ влиять на правовые решения в государстве. Тем интереснее следить за ходом дела", – написал эксперт.

Глава Минюста принял сторону российского олигарха в противостоянии жителей Николаева с НГЗ - эксперт - фото 2

В издании также напоминают, что в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам"  подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама. 

Весной 2021 года были опубликованы результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селена и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

В мае 2021 года суд первой инстанции  счел иск "Стоп Шлам" правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. В сентябре предстоит рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ. 

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье. 


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Источник: https://www.unian.net/ecology/v-protivostoyanii-ekoaktivistov-s-ngz-ministr-yusticii-zanyal-storonu-rossiyskogo-oligarha-ekspert-11504986.html
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