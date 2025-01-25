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Глава антикоррупционного комитета ВРУ: действия министра обороны разрушают реформу оборонных закупок

Анастасия Радина критикует Рустема Умерова за установление "ручного режима" управления Агентством оборонных закупок.

25 января 2025, 21:11
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Slava Kot

Председатель Комитета по антикоррупционной политике Верховной Рады Украины Анастасия Радина жестко раскритиковала действия министра обороны Рустема Умерова, заявив, что они подрывают реформу оборонных закупок и ведут к установлению "ручного режима" управления Агентством оборонных закупок (АОЗ).

Глава антикоррупционного комитета ВРУ: действия министра обороны разрушают реформу оборонных закупок

Анастасия Радина

По словам Радиной, 17 декабря 2024 года министр образовал независимый Наблюдательный совет АОЗ. Однако за месяц работы совет успел принять только одно решение — о продлении контракта с действующим директором агентства Мариной Безруковой. Это решение, которое, по ее словам, было действительно независимым, вызвало негодование министра.

24 января 2025 года Умеров принял решение об "отзыве" из Наблюдательного совета двух ведущих экспертов в сфере вооруженных закупок — Юрия Джигира и Тараса Чмута. Радина отметила, что такие действия выглядят как попытка перезапустить Наблюдательный совет до полного устранения независимости его членов.

Кроме того, министр, не имея соответствующих полномочий, самостоятельно назначил нового руководителя АОЗ. По мнению Радиной, это разрушает реформу оборонных закупок и демонстрирует, что ключевые посты в агентстве могут быть подконтрольны и меняться по желанию министра.

"Министр, который нарушает закон; не обеспечивает выполнение вооруженных контрактов; подрывает доверие к Минобороны и разрушает реформу закупок, должен подать заявление об отставке", — подчеркнула Радина.

Она также обратила внимание на то, что по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ДВТП при Министерстве обороны не выполнил более половины контрактов, заключенных еще в 2022-2023 годах. Вдобавок к этому министр не упрощает бюрократию согласования контрактов, что лишь усложняет процесс обеспечения Вооруженных Сил Украины необходимой техникой и боеприпасами.

"Министерством обороны воюющей страны должен руководить человек, для которого законность, прозрачность и подотчетность — не пустые слова", — резюмировала Радина.

Действия министра вызывают серьезную обеспокоенность не только среди украинских властей, но и среди международных партнеров, поддерживающих Украину в борьбе против агрессора.



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