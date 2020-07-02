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Глава АМКУ подал заявление об отставке, но потом передумал

Глава АМКУ Юрий Терентьев подавал заявление об отставке, но через один день изменил решение

сегодня, 17:47
Автор:

Таисия Ерохина
Глава АМКУ подал заявление об отставке, но потом передумал

Слухи о том, что председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев вслед за главой Национального банка Украины Яковом Смолием собрался в отставку оказались правдивыми. Об этом свидетельствует документ, который Терентьев опубликовал на собственной странице в Facebook. Однако на этом история не завершилась.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке с позиции главы Антимонопольного комитета Украины от 1 июля 2020 года", - говорится в документе к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

Так, Терентьев попросил не рассматривать заявление об увольнении: не включать ее в повестку дня заседания парламента или профильных комитетов. Почему глава АМКУ (все еще действующий) думал о вероятности ухода с должности, а почему на следующий день передумал – Терентьев публично не комментирует.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление о отставку. Аргументировал это систематическим политическим давлением. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какими могут быть последствия противостояние НБУ и новой власти, которая пытается взять его под контроль.


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