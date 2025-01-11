Герои войны готовы взять Игоря Зотько на поруки: Печерский суд этого не учитывает

Сегодня в Печерском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела по избранию меры пресечения для украинского предпринимателя Игоря Зотько, обвиняемого в якобы связях с государством-агрессором. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Герои войны готовы взять Игоря Зотько на поруки

Отмечается, что на заседании в суд поступили заявления от защитников Украины – военных, героев войны, с готовностью взять Игоря Зотько на поруки. Среди них представители Вооруженных Сил Украины и волонтеры, которые непосредственно сотрудничали с предпринимателем в рамках его благотворительной деятельности. Они отмечают, что "деятельность Зотька стала важной частью поддержки украинской обороны".

Обвинения против Зотько выдвигаются по статье 111-2 УКУ ("Содействие государству-агрессору"). Однако адвокаты указывают на многочисленные нарушения по делу:

● Статья была введена в действие только в апреле 2022 года, в то время как следствие утверждает, что подготовка к преступлению началась еще в 2021 году.

● Дело должно расследоваться СБУ, поскольку это подследственность в соответствии с законодательством, но расследование ведут другие органы.

● Версия о якобы выводе средств в РФ базируется на документах российских структур, не имеющих никакого отношения к бизнесу Зотько.

Суд должен принять решение о мере пресечения в ближайшее время.



