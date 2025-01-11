logo

BTC/USD

94583.59

ETH/USD

3274.25

LTC/USD

103.35

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Герои войны готовы взять Игоря Зотько на поруки: Печерский суд этого не учитывает
commentss НОВОСТИ Все новости

Герои войны готовы взять Игоря Зотько на поруки: Печерский суд этого не учитывает

СМИ сообщают, что Печерский суд принял решение о содержании Игоря Зотько под стражей, несмотря на готовность Героев Украины взять его на поруки

сегодня, 11:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня в Печерском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела по избранию меры пресечения для украинского предпринимателя Игоря Зотько, обвиняемого в якобы связях с государством-агрессором. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Герои войны готовы взять Игоря Зотько на поруки: Печерский суд этого не учитывает

Герои войны готовы взять Игоря Зотько на поруки

Отмечается, что на заседании в суд поступили заявления от защитников Украины – военных, героев войны, с готовностью взять Игоря Зотько на поруки. Среди них представители Вооруженных Сил Украины и волонтеры, которые непосредственно сотрудничали с предпринимателем в рамках его благотворительной деятельности. Они отмечают, что "деятельность Зотька стала важной частью поддержки украинской обороны".

Обвинения против Зотько выдвигаются по статье 111-2 УКУ ("Содействие государству-агрессору"). Однако адвокаты указывают на многочисленные нарушения по делу:

Статья была введена в действие только в апреле 2022 года, в то время как следствие утверждает, что подготовка к преступлению началась еще в 2021 году.

Дело должно расследоваться СБУ, поскольку это подследственность в соответствии с законодательством, но расследование ведут другие органы.

Версия о якобы выводе средств в РФ базируется на документах российских структур, не имеющих никакого отношения к бизнесу Зотько.

Суд должен принять решение о мере пресечения в ближайшее время.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1057981-pecherskyj-sud-uhvalyv-rishennya-pro-trymannya-igorya-zotka-pid-vartoyu-popry-gotovnist-geroyiv
Теги:

Новости

Все новости